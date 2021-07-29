Hayat Afyonkarahisarın manda yoğurdu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
AKTÜEL

Afyonkarahisar'ın manda yoğurdu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden "Afyon manda yoğurdu", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Haber Merkezi AA
Afyonkarahisarın manda yoğurdu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi​
Afyon manda yoğurdu

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı yazılı açıklamada, başvurularının ardından "Afyon manda yoğurdu"nun coğrafi işaretle tescillenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti. Serteser, "Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının ardından Afyon manda yoğurduyla coğrafi işaret tescilli ürün sayısını 5'e yükseltmiştir. İnşallah başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme tarihi değiştirecek: Kanada'da bulunan hayvan fosili tam 890 yıllık
HAYAT
Bu gelişme tarihi değiştirecek: Kanada'da bulunan hayvan fosili tam 890 yıllık

Kilosu bin lira: 'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı
FOTOĞRAF 10
Title
İkizdere'ye bağlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2019 yılında tescil süreci başlatıldı.
Title
Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonrasında Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı.
Title
Anzer Yaylası'nın kendine özgü endemik bitki türlerinden sınırlı miktarda üretilen Anzer balı, bu yıl kilosu bin TL'den satışa sunulurken, sahte ballara karşı da tüketiciler uyarılıyor.
Title
'ANZER KOOPERATİFLERİ HARİCİNDE BAŞKA YERDE BU BAL OLMAZ'<br> <br> Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alan Anzer balının coğrafi işaret almasının önemli olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şunları söyledi:
Title
Anzer balı Rize'nin coğrafi işaret alan 7'nci ürünü. Sadece İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilir. Bin 750'li rakımlardan başlayıp, 3 bin 150 rakımlara kadar uzanan yaklaşık 13 kilometre devam eden U şeklinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir vadi. Dolayısıyla korunaklı ve izole bir alandır. Bu korunaklı ve izole halinden dolayı tamamen kendine özgü bir iklimi, bitkileri, endemik türleri ve florası vardır. Anzer balının içerisinde başka hiçbir balda bulunmayan polenler vardır. Yıllardır yapılan araştırmalar ve testlerle Anzer balının alanında çok değerli bir ürün olduğunu bize göstermiştir. Anzer bölgesinde yaklaşık 3000 arı kovanı kapasitesi var. Geçen yıl 6 tona yakın ürün elde edildi. Arıcılar mayıs ayının ortalarında Anzer'e çıkar ağustosta sağım yapar. Hem çıkışta hem inişte hem de aralarda sürekli denetimler yapılır. Paketlenme aşamasına kadar denetimde olur. Ballıköy ve Çiçekli köy sakinleri Anzer balını üretir. Üretilen ballar 4 Anzer balı kooperatifi üzerinden satışa sunulur. Bu kooperatifler haricinde başka bir yerde Anzer balı olmaz.
Title
'COĞRAFİ İŞARET ALAN ANZER BALI DEVLET GÜVENCESİNDE' <br>​ <br>​ Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek de piyasada tahlil edilmemiş, etiketsiz ve mühürsüz Anzer balı adı altında satılan ballar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Title
Piyasada taklitleri olduğu için ballarımızın Hacettepe Üniversitesi'ne tahlilini yaptırarak, mühürlü ve etiketli olarak kooperatifler aracılığıyla satışını yapıyoruz. Bundan sonra coğrafi işaretle satılacak, coğrafi işareti olmayan ürünler piyasada bulunmayacaktır. Anzer balı kavanozlarının üzerinde coğrafi işaret bandrolü yer alacaktır. Coğrafi işareti olmayanlar sahte anlamına gelir. Coğrafi işaret alan Anzer balımız artık devlet güvencesindedir.
Title
ANZER BALI<br>​<br>​ Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy köyünde yaklaşık 2 bin 500 kovanda arıcılık yapılıyor.
Title
Hava şartları ve çiçek florasına göre yıllık bal üretimi değişkenlik gösteriyor.
Title
Anzer balının, solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, siparişle satılıyor.
Kilosu bin lira: 'Coğrafi işaret' tescili alan Anzer balında 'taklit' uyarısı
Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balı 'coğrafi işaret' tescili aldı. Rize Valisi Kemal Çeber, bu yıl kilosu bin TL'den satılan balın sınırlı miktarda üretildiğini belirterek taklitlerine karşı uyarılarda bulundu.


Abone Ol Google News
Esed Dera’da baskına uğradı

Esed Dera’da baskına uğradı

Yetmiş rejim askeri esir alındı.
Hukukla çözülmezmiş

Hukukla çözülmezmiş

​KHK'lıları yeniden yargılama teminatı veren CHP formülü de açıkladı.
Ormanları kim yakıyor

Ormanları kim yakıyor

​Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı.
Afgan göçüne <br>karşı 3 önlem

Afgan göçüne
karşı 3 önlem

Sınırlardaki tedbirler güçlendiriliyor.
Said terör estiriyor

Said terör estiriyor

Tunus'ta darbeciler Başbakan'ı darp etmiş.
Yine ensar olalım

Yine ensar olalım

Son yüzyıllarda 'mültecilik-göç', büyük bir acıdan kaçışı simgeliyor.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Nöbette zafer halayı

Nöbette zafer halayı

​Dağları deldim evladımı aldım.
Böyle devam

Böyle devam

Bir günde 1 milyon 336 bin kişi aşı oldu.
Kapanma tehlikesi olmasın

Kapanma tehlikesi olmasın

​Aşılama dış ticarete hız kazandırır.
Buse Naz çeyrek finalde

Buse Naz çeyrek finalde

​Pazar günü Taylandlı rakibini yenerse madalyayı garantileyecek.
Alkışlarla uğurlandı

Alkışlarla uğurlandı

Sel ve heyelan felaketinde vatandaşın yanında olan Mehmetçik, takdir topladı.
Fidan bağışına davet etti

Fidan bağışına davet etti

​Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı.
Devlet seferber oldu

Devlet seferber oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesindeki bakanlarla görüştü.

​Bakan Pakdemirli: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor.

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi
Dünya

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi

Mısır'da darbeci Sisi'nin mahkemelerinden yine idam kararı çıktı. İki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verildi.
ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
Gündem

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
Gündem

Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.