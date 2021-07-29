Afyonkarahisar'ın manda yoğurdu coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

Anzer balı Rize'nin coğrafi işaret alan 7'nci ürünü. Sadece İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilir. Bin 750'li rakımlardan başlayıp, 3 bin 150 rakımlara kadar uzanan yaklaşık 13 kilometre devam eden U şeklinde etrafı yüksek dağlarla çevrili bir vadi. Dolayısıyla korunaklı ve izole bir alandır. Bu korunaklı ve izole halinden dolayı tamamen kendine özgü bir iklimi, bitkileri, endemik türleri ve florası vardır. Anzer balının içerisinde başka hiçbir balda bulunmayan polenler vardır. Yıllardır yapılan araştırmalar ve testlerle Anzer balının alanında çok değerli bir ürün olduğunu bize göstermiştir. Anzer bölgesinde yaklaşık 3000 arı kovanı kapasitesi var. Geçen yıl 6 tona yakın ürün elde edildi. Arıcılar mayıs ayının ortalarında Anzer'e çıkar ağustosta sağım yapar. Hem çıkışta hem inişte hem de aralarda sürekli denetimler yapılır. Paketlenme aşamasına kadar denetimde olur. Ballıköy ve Çiçekli köy sakinleri Anzer balını üretir. Üretilen ballar 4 Anzer balı kooperatifi üzerinden satışa sunulur. Bu kooperatifler haricinde başka bir yerde Anzer balı olmaz.