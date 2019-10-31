Hayat Ağız ve diş sağlığı için dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler
GENEL SAĞLIK

Ağız ve diş sağlığı için dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler

“Ağız ve diş sağlığı için yediklerimize ve içtiklerimize dikkat etmemiz gerekir” diyen Dr. Bayhan Pekin, hangi besinlerin ağız ve diş sağlığımıza iyi geldiğini hangilerinin zararlı olabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Diş sağlığı için tüketimine dikkat edilmesi gereken yiyecek içeceklerin arasında gazlı içecekler ve şekerlemeler başta geliyor. Su ile bol tüketilmesi gerekiyor.
Diş sağlığı için tüketimine dikkat edilmesi gereken yiyecek içeceklerin arasında gazlı içecekler ve şekerlemeler başta geliyor. Su ile bol tüketilmesi gerekiyor.

Ağız ve diş sağlığının birçok insan tarafından üzerinde pek fazla durulmayan bir konu olduğunu belirten Samsun Diş Hekimleri Odası Amasya İl Temsilcisi Dr. Bayhan Pekin, “Plakları kontrol etmek ve ağız sağlığınızı korumak için sadece dişlerimizi fırçalamamız ya da diş ipi kullanmamız yetmez. Yediğimiz ya da yemediğimiz yiyecekler de ağız ve diş sağlığımız üzerinde fazlasıyla etkilidir. İsterseniz gelin hangi besinlerin ağız ve diş sağlığımıza iyi geldiğini hangilerinin zararlı olabileceğini beraber inceleyelim.

Samsun Diş Hekimleri Odası Amasya İl Temsilcisi Dt. Bayhan Pekin
  • Su
  • Fotoğraf: Arşiv / Su
  • Özellikle şekerli yiyecekler yedikten sonra su içmek dişlerdeki yemek artıklarının temizlenmesine yardımcı olur. Bu da, şekeri aside dönüştüren bakterilerin ürettiği asit miktarını azaltır.
  • Süt ve Süt Ürünleri
  • Fotoğraf: Arşiv / Süt ve süt ürünleri
  • Ağız içindeki ph dengesinin korunmasında büyük rol oynar ve bu özelliği, dişleri çürüklerden korur. Süt ve süt ürünleri vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun yanı sıra protein ve D vitamini sağlar.
  • Protein Kaynakları
  • Fotoğraf: Arşiv / Et, tavuk, balık ve yumurta.
  • Dişlerimiz bu yiyeceklerin içerdiği fosfora gereksinim duyar. Fosfor dişlerimizin üzerindeki koruyucu tabaka olan diş minesinin korunmasında önemli bir rol oynar.
  • Meyveler
  • Fotoğraf: Arşiv / Çeşitli meyveler
  • Çilek, portakal ve bunun gibi C vitamini açısından zengin meyveler asidik özelliklerinden dolayı diş taşı oluşumunu geciktirirler. Bunları tükettikten sonra su ile çalkalama yapılması tavsiye edilir. Elma, ayva ve bunlar gibi meyveler ise besleyici özelliklerinin yanında ısırılarak yendiklerinde dişler üzerinde mekanik temizlik yaparlar ve diş etlerine uyguladıkları basınçla diş etlerine masaj yapıp kan dolaşımını hızlandırırlar.
  • Sakız
  • Fotoğraf: Arşiv / Sakız
  • Şekersiz sakız çiğnemek tükürük ifrazatını artırdığı ve mekanik temizlik yaptığı için faydalıdır. Ancak uzun süre çiğnemekten kaçınmak gerekir.
  • Şekerlemeler
  • Fotoğraf: Arşiv / Şekerleme
  • Lokum, kurutulmuş meyve gibi yapışık gıdalar tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü diş minesiyle daha uzun süre temasta kalırlar.
  • Nişasta
  • Fotoğraf: Arşiv / Nişasta
  • Nişasta içeren tüm yiyecekler dişe zarar verir. Çünkü nişasta bakteri plaklarının oluşmasına neden olur.
  • Asitli İçecekler
  • Fotoğraf: Arşiv / Asitli içecek
  • Ağız içindeki ph değerini aniden çok düşürerek diş minesinde kalıcı hasarlara sebep olmaktadır. Bu tür gıdalar tüketildikten sonra dikkatli bir şekilde ağız temizliği yapılmalıdır. Yapılamıyorsa en azından su ile çalkalanmalıdır” diye konuştu.

Tamı tamına 200 tane: 94 yaşındaki hastanın safra kesesinden çıkarıldı
HAYAT
Tamı tamına 200 tane: 94 yaşındaki hastanın safra kesesinden çıkarıldı

Hayata tutunduran ameliyat: Bacağından damar sırtından kas ve deri alındı
HAYAT
Hayata tutunduran ameliyat: Bacağından damar sırtından kas ve deri alındı

Türkiye'den dünyaya organ nakli eğitimi: 78 ülkeden bin 669 kişiye eğitim verildi
HAYAT
Türkiye'den dünyaya organ nakli eğitimi: 78 ülkeden bin 669 kişiye eğitim verildi

Nefes alırken hırıltılı müzikal bir ses çıkıyorsa çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat
HAYAT
Nefes alırken hırıltılı müzikal bir ses çıkıyorsa çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat

Şimdiki haline gelebilmek için 55 ameliyat geçirdi
HAYAT
Şimdiki haline gelebilmek için 55 ameliyat geçirdi
AYMden Başbuğ kararı

AYM'den Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.
Yarın yürürlüğe giriyor

Yarın yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı 1.60'ı aşamayacak.
İstihdam odaklı yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.

Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.
250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

​Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı bombalar tespit edildi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İş dünyasına müjde

İş dünyasına müjde

Albayrak: İstihdam için 3 kamu bankası yeni kredi paketi hazırlıyor.
'10. Yıl Marşı' ile <br>taciz anları

'10. Yıl Marşı' ile
taciz anları

Utanç anları büyük tepkiye neden oldu.
Kurnaz Frey

Kurnaz Frey

F.Bahçe'nin oyuncusu yılın en sinsi golünü attı.
Sıfır araç almaya<br>eksper ile gidin!

Sıfır araç almaya
eksper ile gidin!

Aldığı lüks 'sıfır' araç kazalı, boyalı ve kilometresi oynanmış çıktı!
Fransa'da skandal

Fransa'da skandal

​Türkiye'yi kınayan ve PKK/SDG'ye destek açıklayan tasarı kabul edildi.
Serin ve yağışlı<br> hava geliyor

Serin ve yağışlı
hava geliyor

​Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında azalacak.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Ekonomide sık kullanılan bir terim olan 'faiz oranları' aslında ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) birçok karışıklığa sebep olan faiz oranlarını düşürmesi ve artırması ne ifade ediyor? Faiz oranları tüketici, girişimci veya birçok iş adamı için nelere sebep oluyor sizin için araştırdık.
İstanbul Havalimanı 1 yaşında
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 1 yaşında

İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınmasının 1. yılı ile Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü, havalimanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, iki mutlululuğu bir arada yaşadıkları çok önemli bir ayda olduklarını belirterek, "Bu sene yıl dönümümüzün yanında Cumhuriyetin 96. yılını kutluyoruz ve sloganımız 95 artı 1. 1 yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı’nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi hublardan biri haline getirdik" dedi.
Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
Ekonomi

Siber güvenlikte uzman sıkıntısı

Geçtiğimiz Pazar günü Türkiye'deki şirketlere yönelik yapılan siber saldırı sonrasında bazı sitelere erişim sorunu yaşandı. Saldırıya zamanında müdahale edilse de, yeni ataklara karşı önlemlere ve uzun vadeli bir devlet politikasının önemine dikkat çekiliyor. Öte yandan, şirketlerin yetkin siber güvenlik uzmanı ihtiyacı da artıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.