Ahlatcı Holding’den 'soruşturma' iddialarına yalanlama

Açıklamada, özellikle Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın adı üzerinden yürütülen paylaşımların “dayanaktan yoksun” olduğu belirtilerek, “Söz konusu haber ve paylaşımların kurumumuzla ve Sayın Ahmet Ahlatcı ile yakından uzaktan herhangi bir ilgisi ve ilişkisi bulunmamaktadır” denildi.

Şirket, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve sektör regülasyonlarına uygun şekilde sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca, Kapalıçarşı piyasasındaki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik süreçte Ahmet Ahlatcı’nın rolüne dikkat çekildi.

'Gerçek dışı ve spekülatif içerikler'

Ahlatcı Holding, tüm faaliyet alanlarında şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş yapma anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkelerinin esas alındığını belirterek, güçlü iç denetim, uyum ve risk yönetimi mekanizmalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde işletildiğini ifade etti.

Anadolu’nun köklü ticaret kültüründen beslenen bir kurum olduklarını kaydeden şirket, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini vurguladı.