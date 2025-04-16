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'Aile yılı' kapsamında tüm ülkede etkinlikler devam ediyor: Şiddetsiz aile ve koruyucu aile konuşuldu

'Aile yılı' kapsamında tüm ülkede etkinlikler devam ediyor: Şiddetsiz aile ve koruyucu aile konuşuldu

09:3416/04/2025, Çarşamba
IHA
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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Bakırcı, söyleşide söz aldı.
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Bakırcı, söyleşide söz aldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Aile Yılı Söyleşileri" programı, bu kez "Ailede Şiddetsiz Otorite ve Koruyucu Aile" başlığıyla gerçekleştirildi.

Erzurum ASH İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehim Bakırcı konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında Koruyucu Aile Birimi Meslek Elemanı Mehtap Kahraman, koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirmede bulundu. Kahraman, koruyucu aileliğin, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakılamayan çocuklara güvenli bir aile ortamı sunan önemli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, bu sürece dahil olmanın toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını ifade etti.


Daha sonra söz alan Prof. Dr. Fehim Bakırcı, aile içi sağlıklı iletişim, şiddetsiz otorite kurma yöntemleri ve koruyucu aile modeli üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Güncel örnekler ve bilimsel veriler ışığında yapılan sunum, katılımcılardan büyük ilgi gördü.


Etkinlik sonunda, katkılarından dolayı Prof. Dr. Fehim Bakırcı'ya Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cevat Çimen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


Program sonrası değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Hasan Aykut ise şu ifadeleri kullandı: "2025 yılını Aile Yılı ilan ederek toplumumuzun en temel yapı taşı olan aileyi her yönüyle ele almayı hedefliyoruz. Bugünkü seminerimizde ise, aile içi huzurun teminatı olan şiddetsiz iletişim ve otorite kurma becerileri ile koruyucu aile kavramına dikkat çekmek istedik. Katılımcılarımızın ilgisi ve hocamızın değerli katkılarıyla verimli bir program gerçekleştirdik. Aileyi merkeze alan bu tür çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek."


Program, katılımcıların soruları ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.




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