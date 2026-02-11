El Bebek Gül Bebek Derneği'nin 1061 kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, bebeklerin yaşamını tehdit eden RSV virüsü hakkında toplum algısını gözler önüne serdi. RSV'yi tanı başlığıyla paylaşılan bulgulara göre, ebeveynlerin yüzde 87’sinin bu virüsü daha önce hiç duymamış. Dernek Başkanı İlknur Okay, "Ailelerin yüzde 90’ı doğum sonrası hastaneden taburcu olurken veya rutin kontroller sırasında, doktor veya hemşirelerinden RSV konusunda bilgi alamadığını ifade ediyor. Bu sonuç, aileler açısından bilinmeze karşı bir mücadeledir" dedi.
YÜZDE 93 ÖNERİLMEDİ DEDİ
AİLELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ FAZLA
TÜM BEBEKLERİN HASTALIĞI
RSV hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca “RSV, çoğu zaman basit bir nezle gibi başlıyor ancak, özellikle ilk iki günden sonra hızla bronşit ve zatürreye ilerleyerek küçük bebeklerde ciddi solunum sıkıntısına yol açabiliyor. En çarpıcı gerçek ise, RSV sebebiyle hastaneye yatırılan bebeklerin büyük bölümünün zamanında doğmuş ve daha önce tamamen sağlıklı çocuklar olmasıdır. Bu nedenle RSV, yalnızca riskli bebeklerin değil, tüm bebekleri etkileyebilen bir virüs olarak ele alınmalıdır.”