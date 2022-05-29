AK Parti eski Milletvekili Cafer Tatlıbal vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti 23. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Uzman Dr. Cafer Tatlıbal'ın vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, "İstanbul Tıp Fakültesi eski mezunlarından, AK Parti 23. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili çok değerli ağabeyimiz Dr. Cafer Tatlıbal bu dünyadan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, dava arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı Cennet olsun." dedi.

CAFER TATLIBAL KİMDİR?

7 Mayıs 1945 Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Cafer Tatlıbal, Türk doktor ve politikacıdır. Tatlıbal, İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İhtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladı. Van Devlet Hastanesi'nde Uzman Hekim olarak çalıştı.

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Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Klinik Şefi ve Kemali Beyazıt Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi olarak çalıştı. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdür Vekili olarak çalıştı.

22 Temmuz 2007 tarihinde 23. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 54. Dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyeliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Tatlıbal, evli ve 4 çocuk babasıydı.