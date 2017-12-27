Akif İklimi notalara döküldü

Bugün İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yıl dönümü. Bu vesileyle Asım'ın nesli, onu her yönüyle ele alan birçok etkinlik düzenleyerek yad ediyor. Akif ile ilgili projelere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Türk müziği solisti ve bestekarı Mehmet Kemiksiz, Akif'in Safahat’ından bestelediği şiirleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 'Akif İklimi' albümünde bir araya getirdi. Akif'in Safahat'ından bestelenen şiirlerin sayısının az olduğuna dikkan çeken Kemiksiz, "Bunlar derli toplu bir albümde yok. Zamanla ilgimi çeken şiirleri besteleye besteleye şiir sayısı 36'ya ulaştı. Türkiye'de şu ana kadar Akif Sahafat'ından yapılan en kapsamlı beste çalışması." dedi.

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MÜZİK HAYAT VERİR

Beş CD'den oluşan albüm Kemiksiz'in bestelediği şiirleri içeriyor. Bu 36 şiiri marş, mersiye, ilahi, klasik formda şarkı, kaside şeklinde dinliyoruz. Bir CD'de Akif'in kendi hocalarından musiki meşk ederken dinlediği ve icra ettiği besteler yer alıyor. Diğer CD ise milli mücadeleyi anlatan, o dönemde yakılan ağıtlardan oluşuyor. Toplamda ise 60 eser seslendirilmiş. Bu şiirleri toplumun geniş kesimlerine ulaştırmayı hedefleyen Kemiksiz, "Pekçok şiir, kitaplarda ve divanlarda kaldığı sürece ilgilisi dışında gün yüzüne çıkamıyor. Bir şarkı sözü, bir marş sözü, bir ilahi sözü olarak müzikle örüldüğünde ise büyük toplum kesimlerinin diline dolanır hale gelir ve yeniden hayatiyet kazanarak fonksiyon icra eder" şeklinde konuştu.

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BESTELENMESİ ZOR

Albüm üzerinde yaklaşık on yıldır çalıştığını söyleyen Kemiksiz, proje hakkında şunları kaydediyor: Safahat'ın şiirlerinin her biri bestenebilecek durumda değil. Çünkü pasaj pasaj şiirler. Akif tarafından bir müzik parçasına güfte olabilecek tarzda düşünülmediği için bestelenmeye uygun değil. Akif şiirlerinin tümüne göre pek azı toplumumuzda bilinmekte ve tanınmaktadır. Oysa Çanakkale Mersiyesi gibi pekçok mesaj ve derin anlamları ihtiva eden şiirleri Safahat içinde üstü örtülü gibi durmaktadır.

Asım’ın nesli ütopya değil

Geleceğin örnek nesli olarak anılan Mehmet Akif’in eseri 'Asım'ı tiyatro sahnesine uyarlayan yönetmen Emre Yılmaz, “Asım’ın nesli asla bir ütopya değildir, Asım’ın bugüne yansımalarını oyunda da görebileceksiniz” dedi.

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Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ında yer alan ve hayalini kurduğu örnek Türk gencini niteleyen nesil anlayışı 'Asım' adıyla tiyatro sahnesine taşındı.

Emre Yılmaz

ŞİİRSEL DİLİ KORUDUK

Geçtğimiz hafta prömiyer yapan oyun izleyicilerin büyük beğenisi topladı. Yönetmenliğini Emre Yılmaz’ın yaptığı oyunun ilk gösterimi Akif’in torunu Selma Argon ve İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen’in katılımıyla Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleşti. Yılmaz oyun hakkında şunları söyledi: Oyunumuz Mehmet Akif’in 144. doğum günü münasebetiyle hazırlandı. Asım’ın nesli asla bir ütopya değil, Asım’ın bugüne yansımalarını oyunda da görebileceksiniz.

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ŞİİRSEL DİLİ KORUDUK

Gösteri Sanatları Atölyesi’nin hazırladığı oyunda Yusuf Aytekin, Bâsim Demirkıran, Emre Şen, Elif Verit, Aslı Yiğit gibi oyuncular rol alıyor. Köklü bir ekol oluşturmak için yola çıktıklarını belirten Yılmaz, “Asım’la ilk adımı attık. Hazırlığı 4 ay süren oyunda farklı bir dramaturji tekniği kullanıldı. Tiyatro metni olmadığı için çözmek zaman aldı. Ayrıca Mehmet Akif’in şiirsel dilini korumak istedik. Nasıl Shakespeare’in kendine özgü bir dili varsa Akif’te de bu kendini belli ediyor. Seyirciler sahnede bir Mehmet Akif eseri olduğunu anlayacaklardır” dedi.

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Mezarı başında anıldı

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. yılında İstanbul'daki mezarı başında anıldı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile Sultangazi Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin beraber organize ettiği ve Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından sona erdi.