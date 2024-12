Akıl hastanesinde geçen beş yıl

Muhabir olarak gazetenin istihbarat servisinde mesleğe başladığımda aynı zamanda her birinden hayat dersi çıkaracağım haberlere giderdik: Deprem, sel, intihar, eylem, kaza, cinayet… Gittiğim bu işler benim için sadece haber değeri taşımaz aynı zamanda hayat hakkında da yeni sorular sordururdu. Dinlediğim her hikaye, şahit olduğum her olay zihnimde yeni pencereler açardı. Bunlardan birisi de 2003 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla gittiğim piknikti. Belgrad Ormanı’nda yaptığımız o piknikte 25-30 yıl sonra hastanenin dört duvarından ilk kez dışarı çıkmış hastalarla tanışmıştım. Bu haber bana akıl hastaları için hayatın ne kadar zor olduğunu göstermiş sonraki hayatımda da onlara daha farklı gözle bakmaya başlamıştım.