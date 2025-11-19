Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Akıllara durgunluk veren olay: Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kayıt altına aldı

Akıllara durgunluk veren olay: Çocuklarına kemerle işkence yapıp bir de cep telefonuyla kayıt altına aldı

08:5619/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi.
Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı.

Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.


Bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

Murat M.

Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti

Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz’a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.


Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

#Afyonkarahisar
#Kemer
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları ABD'den gelen veriler sonrası yükselişe geçti