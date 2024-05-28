Akran zorbalığı beyin gelişimini etkiliyor

Psikiyatrist Hülya Bingöl Çağlayan, zorbalığın yoğun bir psikolojik stres kaynağı olduğunu dile getirerek “Kurbanlar kronik duygusal sıkıntı yaşadıkları için bu durum onların ruh sağlığını zedeliyor. Bu nedenle de kalıcı sosyal ve fiziksel sorunlar ortaya çıkıyor. Zorbalığın en az cinsel taciz kadar beyin gelişimini olumsuz etkilediğini biliyoruz." dedi. Çağlayan, zorbalığa karşı vücudun verdiği tepkiyi şöyle anlattı: "Nöroendokrin sistem bizi korumaya çalışıyor ama burada da sürekli uyarılmışlık nedeniyle ciddi bir stres tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yüksek kortizon seviyeleri beyin hücrelerine zarar veriyor. Bu nedenle bilişsel işlevler olumsuz etkileniyor. Dikkat, konsantrasyon, akademik başarı ve sosyal beceriler bu nedenle geriliyor. Çocuklar sağlıklı düşünemez hale geliyorlar.”