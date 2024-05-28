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Hayat

Akran zorbalığı beyin gelişimini etkiliyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Zirvesi'nde akran zorbalığı ele alındı.

Saliha Engin
04:00 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:22 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Psikiyatrist Hülya Bingöl Çağlayan, zorbalığın yoğun bir psikolojik stres kaynağı olduğunu dile getirerek “Kurbanlar kronik duygusal sıkıntı yaşadıkları için bu durum onların ruh sağlığını zedeliyor. Bu nedenle de kalıcı sosyal ve fiziksel sorunlar ortaya çıkıyor. Zorbalığın en az cinsel taciz kadar beyin gelişimini olumsuz etkilediğini biliyoruz." dedi. Çağlayan, zorbalığa karşı vücudun verdiği tepkiyi şöyle anlattı: "Nöroendokrin sistem bizi korumaya çalışıyor ama burada da sürekli uyarılmışlık nedeniyle ciddi bir stres tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yüksek kortizon seviyeleri beyin hücrelerine zarar veriyor. Bu nedenle bilişsel işlevler olumsuz etkileniyor. Dikkat, konsantrasyon, akademik başarı ve sosyal beceriler bu nedenle geriliyor. Çocuklar sağlıklı düşünemez hale geliyorlar.”

VELİLERLE TOPLANTILAR YAPILACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de “Akran zorbalığı ve psikolojik sağlamlık bu sene ve önümüzdeki sene işimizin başında olması gereken en önemli husus. Yine bunu önleyecek, azaltacak ve değiştirecek olan biz eğitimcileriz. Bizim sınırımız sınıf ve okul duvarlarıyla sınırlı değil özellikle rehberlik servislerimizin velilerle ve okul aile birliğiyle iç içe olmasını çok önemsiyoruz ve istiyoruz. Rehber öğretmenleri tarafından anne ve babaların katılacağı

kısa akşam toplantılarının çok kıymetli ve değerli olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.



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