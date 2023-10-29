Akran zorbalığı müfredata giriyor

2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayacak yeni müfredat, eğitimde önemli dönüşümleri beraberinde getirecek. Bu kapsamda temel eğitim kademesindeki zorunlu ve seçmeli derslere ait öğretim programlarına okul çağındaki çocuklar arasında sık rastlanan akran zorbalığı, siber güvenlik ve mahremiyet konuları dâhil edilecek. Bakanlık, müfredat değişikliği kapsamında sadece temel dersler değil seçmeli derslerin içeriklerinde de güncelleme yapacak. Öte yandan güncel konu ve meseleler müfredat kapsamına alınacak. Çalışmalar kapsamında temel eğitim kademesindeki zorunlu ve seçmeli derslere ait öğretim programlarına okul çağındaki çocuklar arasında sık rastlanan fiziksel, sözel ve sosyal zorbalık gibi çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen durumlar, siber güvenlik ve mahremiyet konuları da eklenecek.