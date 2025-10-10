Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Altınkaya Barajı’nda 85 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

Altınkaya Barajı’nda 85 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

16:5810/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
SAMSUN'UN ALTINKAYA BARAJI'NDA BALIKÇILAR TARAFINDAN 2 METRE UZUNLUĞUNDA, 85 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR YAYIN BALIĞI YAKALANDI.
SAMSUN'UN ALTINKAYA BARAJI'NDA BALIKÇILAR TARAFINDAN 2 METRE UZUNLUĞUNDA, 85 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR YAYIN BALIĞI YAKALANDI.

Samsun’un Altınkaya Barajı’nda balıkçılar tarafından 2 metre uzunluğunda, 85 kilogram ağırlığında dev bir yayın balığı yakalandı.

Yakalanan dev balık, 19 Mayıs ilçesinde bir balıkçıda satışa sunuldu. Balıkçı İsmail Güngör, yayın balığının kilosunu 250 liradan satışa sunduklarını belirtti. Güngör, bu büyüklükte bir yayın balığının nadiren yakalandığını ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

#Samsun
#Balık
#Avcılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?