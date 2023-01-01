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Hayat

Anadolu kültürü Onay’ın renklerinde

Grafik sanatçısı ve ressam Ömer Onay 2005 yılında oluşturduğu “Noktürn Serisi” eserlerini, açtığı sergiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Halime Kirazlı
04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ömer Onay.

Ömer Onay.

64 yaşındaki sanatçının ilk sergisinde, seramik ve resim türünde 10 eser yer alıyor. Orta Asya’nın kültürünü çalışmalarına aktardığına işaret eden Onay, “Anadolu, uygarlık tarihinin yazıldığı bir coğrafya. Bu birikimden ortaya çıkan Pisagor, Sokrat, Eflatun, Yunus Emre, Mevlana, Cezeri, Ali Kuşçu’ların oluşturduğu bir zenginlik var. Bu birikimi bir şekilde ortaya çıkarmak lazım. Doğu da Batı da buradan beslenmiş. Ama biz ne yazık ki bu coğrafyanın güzelliklerinden istifade edemiyoruz” diye konuştu.

YENİ SERGİ TASAVVUF ÜZERİNE

Ressam, eserlerindeki dünyayı ise şöyle özetledi: “Ütopik bir dünya oluşturdum. İlişkileri, sevgi ve öfkeyi hem biçimlerle hem de renklerle aktarmaya çalıştım. Duygu olmalı, insanlar kendisinden bir şey bulmalı. Dünya aslında bir akvaryum. İnsan dönüyor, dolaşıyor, aynı noktaya geliyor. Dünya bir kaosla yaşıyor. İnsanlar ölüyor, çatışmalar oluyor. Buradan bir ipucu vermeye çalışıyorum.”

İlk sergisi olmasına rağmen ziyaretçilerin tepkilerinden memnun olduğunu aktaran Onay, “İnsanlardan beklenmedik tepkiler aldık. Bu kadar karşılık bulacağını ummuyordum. Büyük bir heyecan duydum. İşin üstüne gitmeliyim diye düşünmeye başladım. Yaptığım şeyler var. İnsanlar yeni şeyler görecekler. Daha mistik ve tasavvufi bir tarafı olacak” dedi. Page Cafe ve Gallery’deki sergi 23 Eylül’e kadar görülebilecek.



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#Ömer Onay
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