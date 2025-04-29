Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır devrildi

Otoyolun Kartepe geçişi Tepetarla mevkisi İstanbul istikametinde Mustafa Ö. idaresindeki 42 ARN 516 plakalı hurda yüklü tır, refüje çarparak devrildi. Bariyerleri parçalayarak yaklaşık 100 metre sürüklenen tırdaki hurda malzemeler, yolun her iki istikametine saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.