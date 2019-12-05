Hayat Anadolu tiyatrosu Hollandada sahnelenecek
KÜLTÜR SANAT

Anadolu tiyatrosu Hollanda’da sahnelenecek

II. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali, Hollanda'nın ilk ve tek Türk Kültür ve Sanat Vakfı olan Sanatolia tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro günü ile başlayıp 5 Nisan’da son bulacak. Hollanda'nın tek Uluslararası Türk Tiyatro Festivali’ne özellikle Anadolu’dan Türk tiyatro ekiplerinin başvurmasını bekleyen festival direktörü Tamer Barış Ülger, “Festivalin ilki geçen sene yapıldı. Hollanda ve Türkiye’den pek çok tiyatro ekibini ağırladığımız festivali bu sene daha geniş çapta yapmayı düşünüyoruz” dedi. Bu sene ilk kez verilecek olan ‘Ustaya Saygı’ ödülüne de usta oyuncu Ahmet Yenilmez layık görüldü.

Fatma Çelik Yeni Şafak
2. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'nın duyurusu düzenlenen basın toplantısı yapıldı.
2. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali'nın duyurusu düzenlenen basın toplantısı yapıldı.

Hollanda’nın ilk ve tek Türk Kültür ve Sanat Vakfı olan Sanatolia tarafından geçtiğimiz sene ilki düzenlenen Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali’nin ikincisi için hazırlıklar başladı. 27 Mart Dünya Tiyatro günü ile başlayıp 5 Nisan’da son bulacak festivalin ikincisi Hollanda izleyicisine geniş bir yelpazeyle yeniden merhaba demeye hazırlanıyor.

Ustaya Saygı ödülü Ahmet Yenilmez’e

Türkiye ve Avrupa’da Türkçe tiyatro yapan pek çok ekip ve çok değerli yönetmen, oyuncu ve yazarları ağırlamayı planlayan festivalde bu sene 6 büyük oyun, 4 çocuk oyunu, geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar, panel, söyleşiler, oyunculuk ve yazarlık atölyeleri yer alıyor.

Albayrak Medya'nın basın sponsoru olduğu festivalde geçtiğimiz yıldan farklı olarak ilk kez “Ustaya Saygı” ödülü verilecek. Ödülün sahibi ise usta oyuncu Ahmet Yenilmez olarak belirlendi.

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  • Başvurular 15 Ocak son
  • Değerli sanatçıları Türk ve Hollanda izleyicisiyle buluşturup, sanat ve kültürün uzlaştırıcı gücüyle Türk tiyatrosunu Avrupa’ya tanıtmayı amaçlayan festivalin direktörlüğünü Sanatolia Genel Yayın Yönetmeni Tamer Barış Ülger yaparken festivalin danışmanlığını Kulüs Tiyatro dergisinin yayın yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan’ın üstleniyor. Başvuruları 5 Aralık ile 15 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan festivalin son şekli 20 Ocak’ta verilecek. Festival başvuru formu www.sanatoli.eu adresi üstünden dijital ortamda gerçekleştirilebilecek.

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İki hafta sürecek

Anadolu'nun kadim kültürel yapısını, Türk tiyatrosunun bugünkü örneklerini tanıtmak ve kültürler arası bir köprü oluşturmak amacıyla çıkılan bu yolda, Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali kritik bir önem taşıdığına anlatan festivalin kurucusu ve Sanatolia Genel Yayın Yönetmeni Tamer Barış Ülger, “Festivalin ilki geçen sene yapıldı. Hollanda ve Türkiye’den pek çok tiyatro ekibini ağırladığımız festivali bu sene daha geniş çapta yapmayı düşünüyoruz. Geçen sene oyunculuk ve yazarlık atölyesi vardı ve Karagöz gölge oyunu sergilendi. Bu sene ise atölye çalışmalarına ustaya saygı ödülünü ve bir paneli ekleyerek Avrupa ve Türkiye’de Türkçe tiyatro yapan ekiplere kapılarımızı açıyoruz.

II. Uluslararası Lahey Türk Tiyatro Festivali Afişi

Festival 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ile başlayıp 5 Nisan’a kadar sürecek. 2 haftalık süreçte 6 büyük oyun ve 4 çocuk oyunu sahnelenecek. Yazar, oyunculuk ve Karagöz atölyeleri, söyleşiler ile panel gerçekleşecek. Ustaya saygı ödülünü Ahmet Yenilmez’e verilecek” dedi.

Çocukların ilgisi daha fazla

Festivalin ilk sene olumlu tepkiler aldığına da değinen Ülger, “Hollanda’da şu an biz tekiz. Oradakiler de daha önce bir tiyatro festivali görmedikleri için tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilemediler. Ama ilk oyun, ikinci oyun derken salon sistematik olarak dolmaya başladı ve sanırım seyirci meselenin matematiğini kavradı. Özellikle çocuklar, çocuk oyunları Türkçe olmasına rağmen çok eğlendiler. Orada yaşayan üçüncü, dördüncü kuşak Türklerin, Türkçesi çok düşük seviyede. Dilleri Felemenkçe çünkü onların. Buna rağmen aynı oyunun tekrarlarını istediler. Bu da bizim şevkimizi kırbaçladı. O yüzden bu sene çocuk oyunlarını dörde çıkaralım istedik” ifadelerini kullandı.

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Festivalin kurucusu ve Sanatolia Genel Yayın Yönetmeni Tamer Barış Ülger ile Festivalin danışmanlığını yürüten Kulis Tiyatro dergisini Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan

Hollanda devleti desteklemeye başladı

Sanatolia hakkında da bilgi veren Ülger, “Sanatolia, Hollanda'nın Lahey kentinde altı sene önce kurulmuş bir Türk kültür ve sanat vakfı. Ben bundan 6-7 sene önce Hollanda’ya gittiğimde kültür şoku yaşadım.

Ben Avrupa’yı kültür sanat alanında çok ileri olduğunu düşünüyordum ama durumun öyle de olmadığını gördüm. Belki de bizim Türk kültür yapısını uymuyor. Ahlaki değerleri bizim değerlerle örtüşmüyor.

Birinci kuşaklar kendilerini bu anlamda çok iyi tutabilmişler ama şimdiki kuşaklar, bu değerlerden çok uzaklaşmış durumda. Kendi anne babaları, dedeleri ne konuşuyor bilmiyorlar. Biz de dedik ki acilen bir kültür sanat politikası oluşturulmalı ve bu düzeni bir kültür sanat merkezi ile yapabiliriz. Var olan kuruluşlar var ama yeni kuşaklara hitap etmiyor.

Tiyatro, halk oyunu, resim ya da herhangi bir performans ile ilgili bir şey olduğunda çocuklar yüksek bir enerji ile bu işe girmek istiyorlar. Kendilerini göstermek istiyorlar. Çünkü çağa öyle bir çağ. Çocukların kendilerini var etme çabaları bize yeni bir kapı açıyor. Niye? Bu çocukları sahneye çıkarmadan önce kültürel ve sanatsal bilgilerini oluşturmak Sanatolia’ya kaldı.

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6 sene içerisinde o kadar çok fazla etkinlik düzenledik ve oynadık, ulusal ve uluslararası festivallere katıldık ki Hollanda devleti bile bir süre sonra bize destek vermeye başladı. Çok şükür Hollanda’da uluslararası düzeyde kendi festivalimizi düzenleyecek seviyeye geldik” şeklinde konuştu.

  • Festivalin danışmanlığını yürüten Kulis Tiyatro dergisini Yayın Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan, “Kulis Tiyatro dergisi de bu sene festivalin Türkiye ayağındaki tiyatroları organize etme noktasında destek sağlayacak. Türkiye’deki ekiplerle bağlantı kurma ve oyunlarını Sanatolia ile birleştirme noktasında çalışacağız. Ayrıca basın noktasında destek vereceğiz. Albayrak Medya da festivalin basın sponsorları içerisinde yer alıyor" dedi.

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