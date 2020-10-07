Ananasın faydaları: ananas nelere iyi gelir?

Ananas, özellikle Kosta Rica, Honduras, Fildişi Sahili, Gana, Tayland ve Malezya gibi tropikal iklimin görüldüğü bölge ülkelerinde yetiştirilmektedir.

Anavatanı Orta Amerika olan tropikal meyve ananasta C vitamini oranı en az turunçgiller kadardır. Yanı sıra ananas A, B1, B3, B6 vitaminleri, omega 3 ve omega 6 yağ asitleri, potasyum, demir, manganez, kalsiyum, bakır, çinko, folat ve fosfor içerir.

Yüksek lif oranı sayesinde tok tutan ve bu özelliğiyle kilo vermeye yardımcı ananas, enerji kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan ananas, bağışıklığı güçlendirmektedir. Cildin pürüzsüz, saç ve tırnakların güçlü olmasında etkilidir.

HAYAT Ihlamurun faydaları: Ihlamur nelere iyi gelir?

Mutfakta bir çok alanda kullanılan, meyve olarak tüketilmesinin yanında yemeklerin yanında pişirilerek garnitür olarak da yer alabilen ananas nelere iyi gelir?

Ananasın faydaları nelerdir?

* Sindirime yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur. * Vücuttaki ödemi azaltır.

Vücuttaki ödemi azaltır. * Zedelenmiş dokuların iyileşme süresini kısaltır.

Zedelenmiş dokuların iyileşme süresini kısaltır. * Sinüzit, gut hastalığı, bademcik iltihabı ya da yaralanma ve burkulmaların iyileşmesine yardımcı olur.

Sinüzit, gut hastalığı, bademcik iltihabı ya da yaralanma ve burkulmaların iyileşmesine yardımcı olur. * Kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi geçirme ve inme riskini azaltır.

Kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi geçirme ve inme riskini azaltır. * Antioksidan koruma sağlar ve bağışıklık sistemini destekler.

Antioksidan koruma sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. *Selülit probleminin çözümünde yardımcı olur.