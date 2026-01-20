Ankara Kalesi’nin gizli hafızası

Akkale’nin günümüzde neden kapalı olduğunu da anlatan Akgül, burcun yalnızca 13 Ekim, Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde açıldığını belirtti. Akgül,

“O gün burada Ankara Seymenleri ritüellerini icra eder. Karaşar Zeybeği oynanır, İstiklal Marşı okunur ve Türk bayrağı göndere çekilir. Bu, Ankara’nın başkent oluşunun sembolik bir yeniden ilanıdır”