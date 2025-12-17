Ankara'da stratejik zirve: Göç ve diaspora incelenecek

Ulusal ve uluslararası seviyede akademik ve stratejik çalışmalar yürüten Göç ve Diaspora Vakfı, bu çalışmaları çok paydaşlı platformda detaylıca incelemek için Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi’ni düzenleyecek. 18 Aralık Perşembe günü Ankara’da gerçekleşecek zirvede hem akademiden hem de bürokrasiden önemli konuklar yer alacak.
Zirve, Göç ve Diaspora Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Seyyar’ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Nehreyn Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Nasser Benyan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan konuşmalarını yapacak.
“Diasporaların Karar Alıcılar Üzerindeki Etkisi” panelinde de Suriye Amerikalılar Konseyi Yönetim Kurulu Eski Üyesi Ammar Abu Guddah, araştırmacı yazar Hüseyin Aslan konuşacak.