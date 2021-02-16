Aristo diyeti: Diyet listesi ve Aristo diyeti hakkında bilinmesi gerekenler...

Bugünlerde aristo diyeti oldukça popüler hale geldi. Birçok kişi “aristo diyeti listeleri” veya “aristo diyeti ile nasıl kilo verilir” şeklinde araştırmalar yapıp diyet hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Diyeti ilk defa duyanlar ise “Aristo diyeti nedir” sorusuna cevap arıyor. Bu konuda haberimizde sizlerle aristo diyetinin hangi şartlarda işe yarayıp yaramadığını paylaşacağız. Aristo beslenme programı, bir diyetten çok kişinin yaşam biçimini dönüştürmeyi hedefleyen bir beslenme rutinidir. Minimum 3 hafta boyunca devam edilmesi gereken diyetin en önemli özelliği; beslenme programının %80’inin çiğ sebze ve meyvelerden oluşuyor olmasıdır. Peki aristo diyeti nasıl yapılır? İşte, Aristo diyet listesi ve konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

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Aristo Diyeti Nasıl Yapılır?

Genel olarak Aristo diyeti şu kurallar çerçevesinde yapılır:

Sabah en geç 08:00’de kahvaltı, akşam ise 19.30’da akşam yemeği yenmelidir. Bu arada bırakılan süre vücudun sindirimi kolayca yapabilmesine ve vücudun arındırılmasına yardımcı olur.

Sabah kahvaltılarından yarım saat önce ılık su içilmesi önerilir. Ilık su içerisine 7-8 damla limon veya 1 çay kaşığı bal eklenmelidir. Böylece mide temizlenir ve yağ yakımı hızlandırılır.

Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde protein ağırlıklı beslenme programı önerilir.

Hiçbir öğünde hiçbir miktarda glüten tüketilmemesi önemlidir.

Aristo beslenme programında 3 ana öğün ve 2 ara öğün beslenme şekli uygulanır. Ana öğünlerin asla atlanmaması diyetin temel koşuludur.

Meyveler ve sebzeler çiğ tüketilmelidir.

Günde minimum 2,5 litre veya 10 bardak su içilmelidir.

Gün içinde atılacak 10 bin adım kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Bu yüzden hareket, Aristo tipi diyette tavsiye edilir.

Aristo Diyeti Nedir?

Aristo zayıflama diyeti, ismini felsefeci Aristo’dan alır. Bunun temel nedeni uygulayan kişinin yaşam biçimini iyileştirmektir. Yani bir diyetten çok, beslenme ve günlük yaşama felsefi yaklaşmayı hedefler. Bu doğrultuda kurallarını da arınma üzerine belirler. Aristo beslenme programı, üç tip arınma önerir:

Bedenini arındırma

Ruhunu arındırma

Zihnini arındırma

3 hafta boyunca uygulanan sağlıklı ve hafif beslenme programıyla üç yönlü bir arınma hedefler. Önerdiği beslenme programıyla beyinde bulunan epifiz bezinin temizlenmesini sağlar. Epifiz bezi temizliğiyle kişinin hormonlarını yeniden düzenler ve acıkma hissiyatını kısıtlar.

Aristo Diyetinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Kurallar Nelerdir?

Aristo beslenme programı diğer diyet programlarına göre daha az katı kurallar içerir. Kişinin günlük yaşantısında bir iki alışkanlığını değiştirmesiyle kolaylıkla uygulayabileceği bir zayıflama programıdır. Aristo beslenme programının en katı kuralı glüten içeren besinlerin tüketilmesinin yasak olmasıdır. Aristo diyeti yasak listesi şu besinlerden oluşur:

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Un, ekmek ve bütün hamur işleri

Yulaf ve yulaftan elde edilen bisküvi vb. her gıda

Şekerli meyveler (kiraz, karpuz ve portakal vb.) ve meyve suları

Yüksek şeker içeren bazı sebzeler (patates, bezelye, mısır, havuç vb.)

Kahve

Glüten içeren tahıllar (pirinç, makarna vb.)

Aristo Diyeti İlkeleri Nelerdir?

Aristo beslenme programı, yeni ve soft bir beslenme düzeniyle yaşam tarzı oluşturmayı hedefler. Bu sebeple Aristo diyeti, kişinin yaşam koşullarını düzenleyecek 8 ilke belirler. Bu Aristo ilkeleri şu şekildedir:

Beden, ruh ve zihnin arındırması,

Ana öğünlerin düzenli takip edilmesi,

İşlenmiş gıdalardan ve glütenden uzak durulması,

Bol miktarda sebze tüketilmesi, meyve tüketiminde ise az şekerli içeren meyvelerin seçilmesi ve küçük porsiyonlarda yenmesi,

Haftada 2 gün olmak kaydıyla sebze ve meyve detoksu yaparak bağırsakların düzenlenmesi,

Deniz yosunu, çin lahanası, vişne yaprağı, kereviz, şalgam yaprağı, kara lahana ve muz gibi besinlerin beslenme programından eksik edilmemesi,

Saat 08:00’de kahvaltı, en geç 24:00’da uykuya geçilmesi,

10 bardak suyun içilmesi ve günde en az 10 bin adımla hareketin sağlanması.

Aristo Diyeti Ne Kadar Zayıflatır?

Aristo programı doğru uygulandığında kısa sürede hızla kilo vermeye yardımcı olur. Aristo zayıflama programı, 10 günde 6 kiloya kadar verdirebilmektedir. Etkili kilo verimi sayesinde vücudunun 1 haftada ortalama 1 beden incelmesini sağlar.

Aristo Diyeti Örnek Listesi

Aristo beslenme listesi evde bulunan ürünlerle kolayca hazırlanabilir öğünler sunar. Pratik ve az malzemeler ile hazırlanabilir öğünleri, protein ağırlıklı olduğu için doyurucu ve besleyicidir. Aristo diyeti örnek beslenme listesi şu şekildedir:

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Kahvaltı – 08:00

2 adet haşlanmış yumurta veya 3 yumurtadan yapılmış yağsız omlet

Yağ oranı düşük peynir

Bolca yeşillik

Ara Öğün – 10:00

2 adet salatalık veya 1 çay bardağı sarı leblebi

Öğle Yemeği – 12:30-13:00

Izgarada yağsız olarak pişirilmiş kırmızı veya beyaz et

Tek tip yeşillikten yapılan bir kâse salata

Ara Öğün – 15:00-16:00

1 kâse çilek veya 1 yeşil elma

Akşam Yemeği – 19:00-19:30