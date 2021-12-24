Aşçıoğlu Selenium Park’ta ön satışta dairelerin %50’si satıldı

“Tarihin huzurunda derin bir nefes” sloganı ile iletişimi yapılan, ticari alanların ve 1+1 daire tipinin bulunmadığı Selenium Park, tarihi kara surları manzarası dışında 32 dönüm büyüklüğündeki, içerisinde çocuk oyun parkları, yürüyüş/bisiklet yolları, sosyal tesisler ve geniş yeşil alanı bulunan, Belgradkapı Parkı’na komşu olarak inşa ediliyor.

Bulunduğu bölgede benzersiz yatay mimari konsepti ile tamamen aile yaşamına göre tasarlandı

Tarihi Yarımada’ya komşu Selenium Park’ta 112 m2’den 352 m2’ye kadar farklı büyüklüklerdeki daireler ile 63 m2 ile 182 m2 arasında değişen alanlarla teras ve bahçe seçenekleri bulunuyor. Ön satış sürecinde m2 satış fiyatları 30.000 TL’den başlayan projede, 2+1’den 5,5+1 bahçe dubleksine kadar farklı daire seçenekleriyle toplam 195 adet bağımsız bölüm yer alıyor. Şehrin gerçek merkezinde, çok özel bir lokasyon ve arazide villa konforunda bahçeli ev keyfi sunan Selenium Park’ta bahçeli ev seçenekleri 3+1’den 5,5+1 büyüklüğe kadar uzanıyor.

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Ön satış dönemindeki yoğun talep sonucunda projenin %50’sinin satışı tamamlandı.

Projeye ve ön satış dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İrfan Aşçıoğlu, çağdaş ve lüks mimari algısını yansıtan Selenium markalı yaşam alanlarına, yoğun bir talep ile birlikte yenisini ekliyor olmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirerek şunları aktardı:

1967’de İstanbul Mecidiyeköy’de başlayan projelerimizi, bu tarihten sonra genellikle Gayrettepe, Mecidiyeköy, Fulya, Ulus, Göktürk ve Ataköy gibi İstanbul’un özel lokasyonlarında hayata geçirdik. Aşçıoğlu olarak proje geliştirdiğimiz bölgelerde farkını hissettirecek yaşam alanlarına imza atıyoruz. Ataköy’de hayata geçirdiğimiz 3 projede yaklaşık 1.100 bağımsız bölümün tesliminin ardından şimdi de Zeytinburnu’nda yepyeni bir proje ile kamuoyunun karşısındayız. Selenium Park’ı fikir aşamasında kurgularken yatay mimari konsept ve aile yaşamına uygun ürün karması ile birlikte kültürümüzün en güzel ve en dostane geleneklerinden biri olan komşuluk ilişkisinin en üst seviyede yaşanacağı bir proje hayal ettik. Selenium Park’ta daha ferah yaşam alanları, daha az daire ve sakinler arasında daha fazla samimiyet öngörüyoruz. Günümüzde ev sahibi olmak isteyen herkes kalabalıktan uzakta sakin bir hayat sürmek ister ancak şehirden uzak olmak istemez. Aşçıoğlu olarak bu fikri, Selenium Park’ta yaşayacak olanlara vadediyoruz. Selenium Park’ta yaşamaya başladığınızda dakikalar içinde şehrin merkezine ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla fiziken şehrin merkezinde ama zihnen uzaklarda yaşayabileceğiniz bir yaşam sunuyoruz. Yatay mimari konseptiyle birlikte konumu ve tarihi kara sur manzarası sayesinde geçmiş ile geleceğin buluşmasına şahitlik edeceğiz. Arazinin benzersiz konumu dışında, proje peyzaj alanın araç erişimine kapalı olması, 1+1 tip dairenin bulunmaması, yatay mimarisi ve tamamen yerliler öncelikli satış stratejisi ile %85 oranında yaşam amaçlı satın alma kararı ile karşılaştık. Ağustos 2023’te teslim edeceğimiz Selenium Park’ı yaklaşık 1 milyar TL yatırımla duyurmanın ve çok kısa sürede de %50 satış başarısı yakalamış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. ”

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Ulaşım Çeşitliliği Açısından Benzersiz Konum ve Geniş Sosyal Donatılar

Selenium Park, Marmaray Kazlıçeşme durağına olan yürüme mesafesinin yanı sıra Avrasya Tüneli ve D-100 karayoluna yakınlığı ile benzersiz bir noktada konumlanıyor. Selenium Park’ın, yürüme mesafesinde 4 hastane ve 3 üniversite bulunuyor. Tarihi yarımada ve boğaz hattına kolay ulaşım imkânı sağlayan Kabataş-Bağcılar tramvayı ve projelendirilen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı da Selenium Park’a değer katıyor.

Araç erişimine tamamen kapalı peyzaj mimarisi ile tasarlanan Selenium Park’ta, gün ışığı alan kapalı havuz, özel sinema odası, fitness, sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj odası, kapalı çocuk oyun odası, açık çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu parkurları gibi geniş sosyal alanlar yer alıyor.