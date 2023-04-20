Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti

Rana Cabbar hayatını kaybetti.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer eden sanatçı Rana Cabbar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki usta oyuncu oyuncu hayatını kaybetti.
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti.
'Derin üzüntü içindeyiz'
Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.
Rana Cabbar kimdir?
1945 yılında İstanbul'da doğan oyuncu, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncu oldu.