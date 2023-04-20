Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar hayatını kaybetti

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalarda yer eden sanatçı Rana Cabbar, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki usta oyuncu oyuncu hayatını kaybetti.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.