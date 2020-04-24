Ay yıldızlı görkemli uçuş: Tüm dünya TK 1920'yi izledi

Türk Hava Yolları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir uçuş yaptı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 09.40'ta kalkan TC-JJF kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı radar üzerinde Ay-Yıldız çizdi. Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün sabah 09.00’da özel bir uçuş düzenledi. Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuşla ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

TÜM DÜNYA GÖRDÜ

Gerçekleştirilen bu özel sefer ile, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı ve tüm havacılık otoritelerinin takip ettiği hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de tüm an be an takip edilerek Türk bayrağını simgeleyen Ay ve yıldız figürü uçuş ile çizildi. Bu özel uçuş ile tüm dünya havacılık otoriteleri Türk bayrağının simgelerini Türkiye üzerinde görebildi.