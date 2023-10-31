Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mevlana’nın 750. Vuslat yıldönümü ve 2023 yılının UNESCO tarafından Mevlana Yılı olarak takvime alınması nedeniyle Ayasofya Meydanı’nda, 750 semazenin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece ülkemizden değil dünyanın tüm coğrafyasından gelen 750 semazenle yapacağımız etkinlikle, dünyanın şu an içinde bulunduğu kaos ve savaş ortamında, barış, kardeşlik ve huzur mesajlarının verilmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak birçok etkinliğin başlangıcını yapmış oluyoruz" dedi.