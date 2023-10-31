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Bakan açıkladı: Ayasofya Camii’ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yabancı ülke vatandaşlarının turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler 15 Ocak itibari ile ücretli olacak. Türk vatandaşlarının ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden ve bugün de olduğu gibi ücretsiz olacak" dedi.

10:54 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 12:06 - 31/10/2023 Salı
DHA
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı ilk 9 aylık turizm verilerini değerlendirildiği toplantıda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonu hakkında da bilgiler verdi.

Bazı bölümlerinde restorasyonun devam ettiğini, o bölümlerin bitmesinin ardından diğer bölümlere geçileceğini söyleyen bakan Ersoy, 15 Ocak itibariyle ibadet için gerçekleştirilen ziyaretler ile turistik amaçlı girişlerin farklı noktalardan gerçekleşeceğini söyledi.
Türk vatandaşlarının ziyaretlerinde bir değişiklik olmayacağının altını çizen Ersoy, 15 Ocak itibari ile yabancı ziyaretçilerin girişlerinin ücretli olacağını belirtti.

"UNESCO'nun tavsiyelerini yerine getiriyoruz"

Ayasofya Cami ve bulunduğu meydanın UNESCO kalıcı miras listesinde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Unesco’nun da tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024’den itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ziyaretçi yönetim politikasının faydaları nedir? Uygulamayla birlikte ziyaret kalitesi ve güvenliği artmış olacak. Yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek. Normal ibadet amacı ile camiyi ziyaret eden ibadet yaptığı yerde bir değişiklik yok. Yabancı ülke vatandaşlarının, turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin giriş kapısını değiştiriyoruz." şeklinde konuştu.

"İbadet amaçlı ziyaretler bugün de olduğu gibi ücretsiz olacak"

Dünya’da ikonik olan birçok ibadet alanında turistik ziyaretlerden ücret alındığını söyleyen Bakan Ersoy,
"Yabancı ülke vatandaşlarının turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler 15 Ocak itibari ile ücretli olacak. Türk vatandaşlarının ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden ve bugün de olduğu gibi ücretsiz olacak"
ifadelerini kullandı.
Ücret konusunda ki soruya da cevap veren Ersoy,
“Ücreti henüz netleştirmedik. 15 Ocak’a kadar netleştirmiş oluruz, o zaten bizim önceliğimiz değil."
diye konuştu.

#Ayasofya Camii
#Mehmet Nuri Ersoy
#Ziyaret
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