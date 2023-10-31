Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 yılı ilk 9 aylık turizm verilerini değerlendirildiği toplantıda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin restorasyonu hakkında da bilgiler verdi.
"UNESCO'nun tavsiyelerini yerine getiriyoruz"
Ayasofya Cami ve bulunduğu meydanın UNESCO kalıcı miras listesinde olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Unesco’nun da tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024’den itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiyoruz. Ziyaretçi yönetim politikasının faydaları nedir? Uygulamayla birlikte ziyaret kalitesi ve güvenliği artmış olacak. Yoğunluk farklı güzergahlara dağıtılarak yönetilecek. Normal ibadet amacı ile camiyi ziyaret eden ibadet yaptığı yerde bir değişiklik yok. Yabancı ülke vatandaşlarının, turistik ve kültürel amaçla gerçekleştirdikleri ziyaretlerin giriş kapısını değiştiriyoruz." şeklinde konuştu.