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Hayat Aynı kişiyi 3 günde üç kez kene ısırdı
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Aynı kişiyi 3 günde üç kez kene ısırdı

Aynı kişiyi 3 günde üç kez kene ısırdı

Samsun’da 3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı vatandaş hastaneye koştu. Kene önceki gün sağ omzundan, dün sağ bacağından, bugün de sol bacağından ısırdı.

Haber Merkezi IHA
Doğan T., üç gün üst üste ısırılınca hastaneye koştu.
Doğan T., üç gün üst üste ısırılınca hastaneye koştu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde ikamet eden Doğan T.’yi (38) kene önceki gün sağ omzundan, dün sağ bacağından, bugün de sol bacağından ısırdı. Doğan T., her defasında keneyi fark ederek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gitti.

Doğan T.’nin vücuduna tutunan keneler sağlık görevlileri tarafından çıkartılıp kan tahlili yapıldı. Doktorlar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olma ihtimali olan ve ölümle sonuçlanan kene ısırmalarında vatandaşların keneye dokunmadan sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

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