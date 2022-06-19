Hayat Babam kısa filminin geliri ihtiyaç sahibi babalara harcanacak
AKTÜEL

'Babam’ kısa filminin geliri ihtiyaç sahibi babalara harcanacak

Yapımcılığını Bülent Barman, yönetmenliğini Faik Bozdağ’ın yaptığı, Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca’nın oynadığı, Babalar Günü’ne özel hazırlanan ‘Babam’ kısa filmin galası Sultangazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kokteyl ile başlayan galaya oyuncuların yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. İki ayrı bölümden oluşan kısa filmler izlendikten sonra oyunculara ve destek verenlere plaketleri takdim edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Babam’ kısa filminin geliri ihtiyaç sahibi babalara harcanacak
​‘Babam’ kısa filmin galası gerçekleştirildi.

Yapımcılığını Bülent Barman, yönetmenliğini Faik Bozdağ’ın yaptığı, Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca’nın oynadığı, Babalar Günü’ne özel hazırlanan ‘Babam’ kısa filmin galası Sultangazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kokteyl ile başlayan galaya oyuncuların yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. İki ayrı bölümden oluşan kısa filmler izlendikten sonra oyunculara ve destek verenlere plaketleri takdim edildi.

Hayatta en büyük güç sevgidir

‘Hayatta en büyük güç sevgidir’ mottosuyla babalar gününe özel hazırlanan kısa film, zorlu hayat şartlarıyla mücadele eden bir babanın, oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için gösterdiği yoğun çabayı ve fedakarlığı duygusal bir formatta anlatıyor.

Gelir ihtiyaç sahibi babalara

Yapımcı Bülent Barman, her babanın en büyük gayelerinden birinin çocuklarının mutlu bir hayata sahip olması gerektiği ve bu yönde çaba gösterdiğini belirterek, “ Babam kısa filmi aslında her babanın ya da bir evladın kendi hayatından bir bölümü yansıtan bir çalışma. Aynı zamanda bir sosyal projenin parçası. Ticari amaç taşımayan gelirinin bir bölümünün de ihtiyaç sahibi babalar için harcanacak bir çalışma. Hangi şartta olursa olsun tüm babalar fedakardır ve bu fedakarlığı çocukları için göstermekten asla kaçınmazlar. Başta Oyuncu Hakan Dinçkol olmak üzere destek veren ve emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

19 milyon dolarlık öğle yemeği

19 milyon dolarlık öğle yemeği

Gizemli hayırsever ünlü yatırımcı için kesenin ağzını açtı
Kabede tarihi düzenleme

Kabe'de tarihi düzenleme

​Artık kimse dokunamayacak.
Yunan bakandan skandal sözler: Türkiyeyi suçladı

​Ücretlerini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.