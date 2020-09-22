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Hayat Bağımlı anneleri de harekete geçiyor Diyarbakırdaki evlat nöbetindeki anneler örnek oldu
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​Bağımlı anneleri de harekete geçiyor: Diyarbakır’daki evlat nöbetinin kahraman anneleri örnek oldu ​

Bağımlı anneleri de harekete geçiyor: Diyarbakır’daki evlat nöbetindeki anneler örnek oldu

Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbeti, çocuklarını uyuşturucunun pençesine kaptıran annelere örnek oldu. Aynur Karabulut, “Onlar nasıl teröre baş kaldırdıysa, bağımlı anneleri de narko teröre baş kaldırmak istiyor” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mücadelesini anlatan Karabulut, “Ankara, İstanbul, Antalya, Konya’dan 10 annemiz katıldı” dedi. Leyla Doymaz da, 12 yıldır çocuğunu bağımlılıktan kurtarmaya çalıştığını, başaramayınca anneler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesine bağımlı anneleri de katılacak.
Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesine bağımlı anneleri de katılacak.

Türkiye’nin, uyuşturucu ile mücadelesine bağımlıların anneleri de dahil oluyor. Bağımlı anneleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Soylu, sosyal medya hesabından “Uyuşturucu ile mücadele eden anneler ile birlikteydik. Mücadelelerine minnettarız. Birlikte mücadeleye devam, uyuşturucuyu yeneceğiz” mesajını paylaştı. Soylu ile görüşmeyi anlatan aktivist- toplum gönüllüsü Aynur Karabulut, hem bağımlılarla hem de anneleriyla projeler hazırladıklarını söyledi.

UMUT VADEDEN GELİŞMELER OLACAK

Bağımlılık sorun ve çözüm önerileri içerikli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Karabulut, “Ankara, İstanbul, Antalya, Konya’dan 10 annemiz katıldı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerle bağımlılık adına umut vadeden gelişmelerin olacağına inanıyoruz. AMATEM sorunları ve çözüm önerileri, denetimli serbestlik sorun ve çözüm önerileri, cezaevi ve ıslah süreçleri sorun ve çözüm önerileri, askeriyede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, aile rehabilitasyon destek, eksik, sorun ve çözüm önerilerini ele aldık” dedi.

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TOPLUMUN DİKKATİNİ ÇEKECEĞİZ

Karabulut, “Anneler, Soylu’ya ‘Zaten sahada bilgilendirmeler yapıyoruz, gönüllüyüz. Sadece çocuklarımız için değil toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Tıpkı Diyarbakır anneleri nasıl teröre baş kaldırdıysa biz de bağımlı anneleri olarak narko teröre baş kaldırmak istiyoruz’ dedi” ifadesini kullandı. Karabulut, “Çocukları istediğimiz kadar AMATEM’lerde tedavi edelim. Çocuk çıktığı zaman hastalığın başladığı aileye döneceği için ailede bir takım şeyler değişmediyse, bu çocuk tekrar başa dönecek. İşte bunun olmaması için iyileştirmede aileler işin bir tarafında olmalı. Bunun içi ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor” dedi. Bundan sonra sahada bağımlı annelerinin daha çok çalışılacağını belirten Karabulut, il valilikleri üzerinden annelerin bilgilendirileceği ve bilinçlendirileceği toplantıların düzenleneceğini ifade etti.

12 yıldır mücadele ediyoruz

Leyla Durmaz

Bağımlı annesi Leyla Doymaz, “Oğlum 14 yaşında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra haberi kaldıramadığı için maddeye yöneldi. ÇAMATEM, AMATEM ve hastanede yattı. Ne yataklı ne de ilaçlı tedavi bir çözüm oldu. 12 yıldır savaş veriyoruz. Bütün anneler bir araya geldik. Çünkü hepimizin sorunu maddeydi. Bu sadece bağımlının hastalığı değil, ailenin de kendisini geliştirmesi gereken bir süreç” dedi.

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Aileler kararlı olmalı

Duriye Özlü

  • Bağımlı annesi Duriye Özlü, aile içindeki huzursuzluğun çocuklara etki ettiğini belirterek, “Çocuğuma 7 yaşında hiperaktif tanısı konulmuştu. O yaşta bir takım ilaçlar verilmişti. Lise çağına kadar ilaçları kullandı. İlacı bıraktıktan sonra içinde bir boşluk oluştuğunu söylüyordu. Çocuğum 13 yaşında maddeye başladı. Hastanede tedavi edildi. Kendi bildiğim yöntemleri denedim. Bilinçlenmeye başladım. Tedavi aşamasında anne baba kararlı olmadığında bu da çocuğa zarar veriyor. Ailelerin kararlı olması gerekir” diye konuştu.

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, buradaki eylemine bugün de devam etti. Laçin, 'Şu anda çok acı şekilde dünyayı koronavirüs sardı. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz aileler ise bu virüs ile mücadele ediyoruz' dedi.


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