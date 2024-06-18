Bağımlı gençler 5-10 seansla hayata tutunuyor

Türkiye’nin bağımlıkla mücadelede önde gelen kuruluşu Yeşilay, gençlere yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle tam anlamıyla bağımlı olmayan gençlerin kurtarılması için yapılan çalışmalar şu ana kadar pek çok gencin adeta hayatını kurtardı. Bağımlılıkta 'kullanım', 'kötüye kullanım', 'bağımlılık' olmak üzere üç kritik aşama olduğunu söyleyen Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, “Bir çocuk zararlı bir maddeye kullanabilir ama bağımlı demek değildir. Biraz daha kullandığında ise zarar görmeye başlar. Bu kötüye kullanımdır ama halen bağımlılık değildir. Yani bu noktada çocukları döndürmek kolaydır. Üçüncü adım ise bağımlılıktır ki artık bu noktada ciddi problem ortaya çıkmış demektir. Kontrol kaybolmuş, hastalığa dönüşmüştür yani ciddi biçimde tedavi gerektirir. Bu süreç, zaman alır, emek alır. Büyük müdahale ve dikkat gerektirir” diye konuştu.

OKULDAN ATMIYOR HAYATA KAZANDIRIYORUZ

Kullanım ve kötüye kullanıma bağımlılık müdahalesi yapıldığında netice alınmadığını vurgulayan Dinç, “Çocuk henüz kullanım aşamasındayken aileler AMATEM’e götürüyor. Burada yılların kıdemli bağımlılarıyla bir araya geliyor ve bu kişilerden tüm numaraları öğrenerek daha kötü hale geliyor. İşte bu noktada aslında apayrı bir müdahale şart. Biz de bunun için ‘Okulda Bağımlılığa Müdahale’ diye bir program geliştirdik. Önceden çocuklar bağımlılıkla ilgili herhangi bir tespitte, okuldan atılıyordu. Bu durum oluştuğunda çocuklar maalesef okul önlerinde satıcıya dönüşüyor, hayatı kararıyordu. Biz buna engel olmak için, ‘Çocukları okuldan atmayalım hayatını karartmayalım’ diye yapılandırılmış bir terapi program başlattık. Bağımlılığa bulaşmış ya da kötüye kullanım aşamasındaki çocukları, okulların rehberlik araştırma merkezleri, rehber öğretmenlerle terapi uygulayarak kurtarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu projenin yayılması için büyük mücadele verdiklerini söyleyen Dinç, bu çocukların 5-10 seans terapiyle kurtarıldığını ancak gerçek bağımlıların 1 sene takip edildiğini hatırlattı.

1 MİLYON ÇAĞRI ALDIK

Yeşilay’ın bağımlılığa karşı önleyici ve rehabilitasyon çalışmalarını anlatan Dinç, “Yeşilay, Türkiye’nin 107 noktasında kurduğu Yeşilay Danışmanlık Merkezi’yle (YEDAM) insanlara doğrudan temas ediyor” dedi. YEDAM ile teknoloji, kumar, sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla psikolojik ve sosyal açıdan mücadele ettiklerini söyleyen Dinç, “YEDAM kurulalı kısa bir süre olmasına rağmen 1 milyonu aşkın arama aldık. Yani 80 kişiden 1’i YEDAM’ı arayarak bağımlıkla ilgili destek istedi” dedi.

OKULU BİTİRİP İŞ BULDULAR

YEDAM ile binlerce insanın destek aldığını hatırlatan Dinç, “Farklı bağımlılık türü bulunan pek çok insan YEDAM ile tedavilerini sonuçlandırdı. Öte yandan tedavileri tamamlayan kişiler bu sayede okullarına da devam etti. Bağımlılık tedavisi alan yüzlerce kişi meslek sahibi oldu, iş buldu” ifadelerini kullandı.

1 YIL BOYUNCA TAKİP ŞART

Bağımlılık merkezlerinde tedavi olan kişilerin 1 yıl boyunca takip edilmesi gerekiyor. Başkan Dinç, Yeşilay’ın bu takip sürecini de yaptığını dile getirdi.

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