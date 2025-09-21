Yeni Şafak
Bakan Ersoy'dan Altes Prenses'e Japonca teşekkür

Bakan Ersoy’dan Altes Prenses’e Japonca teşekkür

12:3521/09/2025, Pazar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden Altes Prenses Akiko Mikasa'ya hem Türkçe hem Japonca teşekkür etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’yi ziyaret eden Altes Prenses Akiko Mikasa’ya hem Türkçe hem Japonca teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’yi ziyaret eden Altes Prenses Akiko Mikasa’ya sosyal medya hesabı üzerinden hem Türkçe hem Japonca teşekkür etti.

Bakan Ersoy paylaşımında, Prenses Akiko’nun İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa’da halkın sıcak misafirperverliğiyle karşılandığını belirterek; Göbeklitepe’de gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık insan heykelini bizzat incelediğini, Ayanlar Höyüğü’nde ise birlikte ilk kazmayı vurduklarını kaydetti.

Harbetsuvan ve Karahantepe ziyaretleriyle devam eden programın, Neolitik Çağ araştırmalarındaki Türk–Japon ortaklığını daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Prenses Akiko’ya İstanbul ve Şanlıurfa temaslarında Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir ziyaretlerinde ise Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan eşlik etti.

Ersoy, Prenses Akiko’nun ziyaretinin Şanlıurfa’nın dünya sahnesindeki tanıtımına da güçlü katkılar sunduğunu ifade ederek, “Mikasa ailesinin üç kuşaktır süren dostluğu, Türkiye–Japonya ilişkilerinin daha da güçlenmesi için ilham verici bir zemin oluşturuyor.” dedi.

Ersoy, “Bakanlığımızın davetini kabul edip ülkemizi ziyaret ettiği için Altes Prenses’e bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullanırken, mesajını Japonca olarak da paylaştı:


“彬子女王殿下、ありがとうございました。またのご訪問を心よりお待ちしております。”
Bu ifadeyle Bakan Ersoy, “Altes Prenses, teşekkür ederim. Bir sonraki ziyaretinizi içtenlikle bekliyoruz.” mesajını iletti.

Bakan’ın Japonca teşekkür mesajı, hem Türkiye–Japonya dostluğuna verilen önemi hem de Şanlıurfa’nın uluslararası tanıtımındaki stratejik değerini bir kez daha ortaya koydu.



