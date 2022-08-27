Hayat Bakan Koca duyurdu Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
GENEL SAĞLIK

Bakan Koca duyurdu: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca duyurdu: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Bayrampaşa'da minibüs sürücüsü, ambulans şoförünün siren çalmasına rağmen yol vermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medya hesabından, 'Öndeki aracın dikkatine: Daha acil olan neydi?' notuyla paylaştı.


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