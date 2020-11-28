Bakan Koca: SMA hastaları ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor Bakan Koca: SMA hastaları ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi 28 Kasım 2020, 16:05 Son Güncelleme: 28 Kasım 2020, 16:12 DHA