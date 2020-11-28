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Bakan Koca: SMA hastaları ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor

Bakan Koca: SMA hastaları ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden faydalanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen 'SMA Hastalığında Güncel Tedaviler Çalıştayı’na SMA Bilim Kurulu üyeleri, bakanlık yetkilileri, SMA derneklerinin katıldığını belirtti.

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Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar.

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  • Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu açıklamaları yaptı: "SMA Bilim Kurulu, SMA ilaçlarıyla ve son dönemde gündeme gelen muhtemel gen tedavisiyle ilgili güncel bilimsel çalışmalara değindiler. SMA Bilim Kurulu, hastalığın tedavisi olmadığı, 2 yaşına kadar gen tedavisi almazsa öleceği hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Başvuru süreci tamamlanan SMA hastaları etkinliği ve yan etkileri bilinen, ülkemizde başarı ile uygulanan tedaviden halen faydalanmaktadır. Gen tedavisi uygulama prosedürünün bir parçası olarak en az bir ay süreyle bağışıklık sisteminin baskılanması gerekmekte, özellikle kilosu yüksek olan bazı hastalarda bu süreç bir yıla kadar uzayabilmektedir. SMA Bilim Kurulu, her ay toplanıyor, STK’lar ve aileler bilgilendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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