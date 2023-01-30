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Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ilaçların piyasada bulanamamasına ilişkin, "Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" dedi.

10:35 . 30/01/2023 Pazartesi
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada,
"Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek"
ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;

'Ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemi'ne kaydını sağlayacağız'

Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil.

Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız.

'Üretimi artırmaya çalışıyoruz'

Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz.


Bakan Koca duyurdu: SMA Bilim Kurulu toplanıyor
Bakan Koca duyurdu: SMA Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak eksiklik yaşandığını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek" dedi. Koca, SMA Bilim Kurulu'nun 31 Ocak'ta toplanacağını belirterek, "En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız" diye konuştu.

#Sağlık Bakanlığı
#grip
#ilaç
2 saat önce
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Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
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