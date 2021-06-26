Hayat Bakan Kocadan Ebru hemşire paylaşımı Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?
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Bakan Koca'dan 'Ebru hemşire' paylaşımı: Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'u yenen ancak babasını kaybeden hemşire Ebru Ulu'nun aşı polikliniğinde çalışırken çekilen fotoğrafını "Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?" notuyla paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kocadan Ebru hemşire paylaşımı: Yerinde siz olsanız canla başla çalışmaz mıydınız?
Ebru Ulu

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından Balıkesir'deki Atatürk Şehir Hastanesi'nde görevli hemşire Ebru Ulu'nun, poliklinikte Kovid-19 aşısı yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Koca, 13 yılık hemşire Ulu'nun, geçen yıl kasım ayında, Kovid-19'a yakalandığını ve aynı hastalıktan babasını kaybettiğini belirterek, "Halen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde görevli.

Çalıştığı Covid-19 aşı polikliniğinde günde 2 bin doz aşı yapılıyor.

Yerinde olsanız, siz de canla başla çalışmaz mıydınız?" dedi.

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