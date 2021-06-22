Baş ağrısı şikayetiyle gitti: Milyonda bir görülen hastalığını öğrendi

Kentte yaşayan Ayten Aydın, başındaki ağrılar geçmeyince ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisi yapılan Aydın, ileri tetkikler için Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. BEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı'nın yaptığı kontrollerde, Aydın'ın sol kulak içinde tümöre rastlanıldı. Ender görülen ve 'glomus timpanikum' adı verilen tümörün, büyümesi sonucu Aydın'ın duyu organları ve kalbe giden damarlarına baskı yaptığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Aydın'ın kulak içindeki tümör, 12 saat süren ameliyala alındı. Ameliyata Dr. Deniz Baklacı'nın yanı sıra anestezi uzmanı Doç. Dr. Özcan Pişkin ve girişimsel radyoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Yaşar Türk de katıldı.

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'BU KADAR CİDDİ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİM'

Ayten Aydın, yaklaşık 1 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi. Aydın, hastaneden ayrılmadan önce ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aydın, "Hastaneye geldiğimde bu kadar ciddi bir rahatsızlık yaşadığımın farkında değildim. Doktorlarım çok ilgilendiler. Ameliyatla sağlığıma kavuştum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayten Aydın

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'MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR'

Dr. Deniz Baklacı ise hastanın kulak ağrısı ve dış kulakta kitle şikayetiyle kendilerine başvurmasının ardından hemen tedavisine başladıklarını söyledi. Bu hastalığın çok nadir görüldüğünü kaydeden Dr. Baklacı, "Oluşan kitlenin damarsal bir yapı olup olmadığının tespiti ve ameliyat öncesindeki müdahalede çok önemli. Diğer hocalarımızla görüştükten sonra damarsal bir tümör olabileceğinden şüphelenerek çalışmalarımızı yaptık. Bir yandan büyüyen bir yandan da kulak kemiğini eriten bir hastalık. Beyinle aradaki kemiği eritip menenjit yapabilir veya ana damarlardan birini açıp kanama yaparak hastayı kaybettirebilir uzun dönemde. Kulak kemiğini tamamen dolduran en yaygın yayılım yapan bir tümördü. Çok nadir görülen bir hastalık. Toplumda görülme sıklığı milyonda bir, diyebiliriz" dedi.

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Dr. Yaşar Türk ise damarı tıkamadan sadece tümör yatağını besleyen ince dalları kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, 21 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle hastayla karşılaştığını anlattı.