Hayat Baş ağrısı şikayetiyle gitti Milyonda bir görülen hastalığını öğrendi
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Baş ağrısı şikayetiyle gitti: Milyonda bir görülen hastalığını öğrendi

Zonguldak'ta, Ayten Aydın'ın (56) sol kulağının arkasında, baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tespit edilen ve büyüyen, nadir görülen tümör, 12 saat süren ameliyatın ardından alındı. Dr. Deniz Baklacı, 'glomus timpanikum' adı verilen tümörün görülme oranını 'milyonda bir' olarak tanımladı.

Haber Merkezi DHA
Baş ağrısı şikayetiyle gitti: Milyonda bir görülen hastalığını öğrendi
Dr. Deniz Baklacı'nın yaptığı kontrollerde, Aydın'ın sol kulak içinde tümöre rastlanıldı.

Kentte yaşayan Ayten Aydın, başındaki ağrılar geçmeyince ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisi yapılan Aydın, ileri tetkikler için Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. BEÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı'nın yaptığı kontrollerde, Aydın'ın sol kulak içinde tümöre rastlanıldı. Ender görülen ve 'glomus timpanikum' adı verilen tümörün, büyümesi sonucu Aydın'ın duyu organları ve kalbe giden damarlarına baskı yaptığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Aydın'ın kulak içindeki tümör, 12 saat süren ameliyala alındı. Ameliyata Dr. Deniz Baklacı'nın yanı sıra anestezi uzmanı Doç. Dr. Özcan Pişkin ve girişimsel radyoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Yaşar Türk de katıldı.

'BU KADAR CİDDİ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİLDİM'

Ayten Aydın, yaklaşık 1 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi. Aydın, hastaneden ayrılmadan önce ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aydın, "Hastaneye geldiğimde bu kadar ciddi bir rahatsızlık yaşadığımın farkında değildim. Doktorlarım çok ilgilendiler. Ameliyatla sağlığıma kavuştum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayten Aydın
Ayten Aydın

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı
GÜNDEM
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye giden 49 yaşındaki adam beyninde tümör çıktı

'MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR'

Dr. Deniz Baklacı ise hastanın kulak ağrısı ve dış kulakta kitle şikayetiyle kendilerine başvurmasının ardından hemen tedavisine başladıklarını söyledi. Bu hastalığın çok nadir görüldüğünü kaydeden Dr. Baklacı, "Oluşan kitlenin damarsal bir yapı olup olmadığının tespiti ve ameliyat öncesindeki müdahalede çok önemli. Diğer hocalarımızla görüştükten sonra damarsal bir tümör olabileceğinden şüphelenerek çalışmalarımızı yaptık. Bir yandan büyüyen bir yandan da kulak kemiğini eriten bir hastalık. Beyinle aradaki kemiği eritip menenjit yapabilir veya ana damarlardan birini açıp kanama yaparak hastayı kaybettirebilir uzun dönemde. Kulak kemiğini tamamen dolduran en yaygın yayılım yapan bir tümördü. Çok nadir görülen bir hastalık. Toplumda görülme sıklığı milyonda bir, diyebiliriz" dedi.

Dr. Yaşar Türk ise damarı tıkamadan sadece tümör yatağını besleyen ince dalları kurutma işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, 21 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle hastayla karşılaştığını anlattı.

'Bademcik' diye hastaneye gitti tümör teşhisi kondu: Doktorların 15 ay ömür biçtiği küçük Sare destek bekliyor
FOTOĞRAF 9
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Kaynarca ilçesi Kırktepe Mahallesi’nde yaşayan Tuğçe ve Resul Köseoğlu çifti, kızları Gülsüm Sare’yi geçen yıl 24 Kasım günü bademciklerinin şiştiğini düşünerek özel bir hastaneye götürdü.
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Doktorlar yaptıkları muayenenin ardından aileye, Gülsüm Sare’yi çocuk nöroloji bölümüne götürmelerini söyledi. Kızlarını, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götüren aile, burada hayatlarının şokunu yaşadı.
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150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü hastalığı teşhisi konulan Gülsüm Sare’nin ailesine kısıtlı bir süreleri olduğu ve tedaviye hemen başlanması gerektiği söylendi.
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Cerrahi müdahale yapılamayan Gülsüm Sare Köseoğlu’nun kemoterapi ve radyoterapi yöntemiyle tedavisi devam ediyor.
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Kızlarının iyileşeceğine olan inançlarını hiç kaybetmediklerini belirten Tuğçe Köseoğlu, “Bu hastalığın tedavisinin radyoterapi ve kemoterapi olabileceğini ve cerrahi müdahalesinin olamayacağını söylediler. Marmara Üniversite’sinin hastanesinde kemoterapiye başladık.
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Doktorların bunu kemoterapiyle kurutabileceklerini, kurumazsa tekrardan radyoterapi alabileceğimizi ve hiçbir yerde cerrahi müdahalesinin olamayacağını söylediler. Tabi ki biz bu süreç içerisinde daha çok araştırmalar içerisine giriyoruz. Bu süreç çok zor ama biz kazanacağımıza inanıyoruz ve kazanacağız” dedi.
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‘İMKANSIZI KABUL ETMİYORUZ’ Resul Köseoğlu ise kimsenin çare bulamadığını belirterek, “Bademcikleri şişti diye hastaneye gittik ama bademciklerinde bir sorun olmadığı söylendi. Biz de Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne gittik. Orada Sare’nin beyninde tümör olduğu söylendi.
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Doktorlar tedavisinin sıkıntılı olduğu ve cerrahi müdahalenin hiçbir yerde yapılamayacağını söyledi. İstanbul’da beyin üzerine iyi olan bütün hastanelere gittim ama hepsi bu hastalığın dünyada tedavisinin olmadığını, kısıtlı günümüzün olduğunu söylediler. Amerika’ya da CD’leri gönderdik, oradan da aynı cevapları aldık. Bu şekilde bir süreç var ve kimse çare bulamıyor.
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Bir de bu hastalığın 4 çeşidi varmış. Tek tedavi edilemeyen çeşidi de buymuş. Beyin sapının içinde olduğu için hiçbir şekilde müdahale edilemiyor, biyopsi bile yapılamıyor. Geçen hafta doktorumuzla görüştüğümde 14-15 ay gibi bir süremiz olduğunu söyledi. Tıbbın dilinde bu süreden daha fazla yaşayan olmadığını söyledi. Yetkililerin bu işe el atmasını bekliyoruz. İmkansız diye bir şey mi var? Allah kimseyi imkansızlığa düşürmesin.”
'Bademcik' diye hastaneye gitti tümör teşhisi kondu: Doktorların 15 ay ömür biçtiği küçük Sare destek bekliyor
Sakaryanın Kaynarca ilçesinde, ailesinin bademciklerinin şiştiğini düşünerek hastaneye götürdüğü 5 yaşındaki Gülsüm Sare Köseoğlu'na 150 bin çocukta bir görülen beyin sapı tümörü teşhisi konuldu. Cerrahi müdahale yapılamayan Sare'ye kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor. Kimsenin kızına çare bulamadığını belirten baba Resul Köseoğlu, "Doktor 14-15 ay gibi bir süremiz olduğunu söyledi. Tıbbın dilinde bu süreden daha fazla yaşayan olmadığını söyledi. Yetkililerin bu işe el atmasını bekliyoruz. İmkansız diye bir şey mi var? Allah kimseyi imkansızlığa düşürmesin” diye konuştu.


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