Bataryasız kalp pili geliştiriliyor

Bataryasız kalp pili geliştiriliyor

Aybike Eroğlu
04:001/03/2026, Pazar
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peyman Mahouti ve Slovak meslektaşı Dr. Juraj Kronek, pil gerektirmeyen kalp pili ve medikal implantlar geliştirecek.

Proje, TÜBİTAK ve Slovakya Bilimler Akademisi tarafından destekleniyor. BioNanoHarv projesi kapsamında, biyouyumlu malzemelerle üç boyutlu baskı yöntemi kullanılarak enerji toplayabilen implantlar üretilecek. Bu cihazlar, dışarıdan gönderilen radyo frekanslarıyla kendi enerjisini sağlayabilecek, böylece pil değişimi için ameliyat gerekmeyecek. Türkiye ekibi cihazın malzeme ve tasarımını, Slovakya ekibi ise implantların insan dokusuna uyumlu olmasını sağlayacak testleri yürütecek. 36 ay sürecek projeye toplam 185 bin avro bütçe ayrıldı. Araştırma sonunda hem bilimsel yayınlar hem de patentlenebilir yeni teknolojiler ortaya çıkması hedefleniyor. Bu gelişme, kalp pilleri, biyosensörler ve diğer tıbbi cihazlarda büyük bir yenilik olarak öne çıkıyor.



