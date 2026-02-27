Dijital Ekran Sendromu’na dikkat

Göz kuruluğu erken evrelerde ise suni gözyaşı, merhem ve göz kapağı temizliği ile tedavi ediliyor. Eğer ilerlemiş bir evrede ise ışık tedavileri devreye giriyor. Göz kuruluğu tedavisinde “basamaklı tedavi” yönteminin esas alınması gerektiğini hatırlatan Bostancı, süreci şu şekilde aktardı: “Tedaviye her zaman risk analiziyle başlıyoruz. Hastanın sistemik hastalıklarını, (hipotiroidi, diyabet, hipertansiyon), kullandığı ilaçları (antihistaminikler, antidepresanlar, doğum kontrol hapları) ve çalışma ortamını titizlikle inceliyoruz. İhtiyaca göre klinik ortamda uyguladığımız testlerle gözyaşının miktarının mı yoksa kalitesinin mi (buharlaşma süresi) sorunlu olduğunu saptıyoruz. Tedavide eksik olan bileşene göre seçilen suni gözyaşı damlalarının yanı sıra, daha ciddi vakalarda antiinflamatuar ilaçlar, kirpik hijyeni için özel şampuanlar ve sıcak kompresler kullanılabiliyor.”