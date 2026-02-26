Yeni Şafak
19 yaşındaki genç kadından acı haber: Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede can verdi

00:3326/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
IHA
Sinem Taç karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gökkiriş Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Sinem Taç’tan acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı tespit edilerek acil olarak tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım tedavisi devam eden Sinem Taç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz Mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç’ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı’na defnedildi.

