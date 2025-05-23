Bayram temizliğinde yeni trendler ve Philips’ten hayatı kolaylaştıran çözümler

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte evlerde kapsamlı bahar temizliği dönemi başladı. Bu geleneksel alışkanlık, artık eski yöntemlerden uzaklaşarak daha pratik ve teknolojik çözümlere yöneliyor. Süpürge kategorisinin lider markası Philips tarafından gerçekleştirilen en güncel araştırma, Türkiye'de temizlik alışkanlıklarının ciddi anlamda değiştiğini ve kullanıcıların temizliğe ayırdığı sürenin kısaldığını ortaya koyuyor.





Özellikle pratik ve hijyenik olan ıslak ve kuru süpürme gibi yeni nesil yöntemler tercih edilerek, daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Philips de bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirdiği yenilikçi süpürge modelleriyle kullanıcıların temizlik süreçlerini kolaylaştırarak hijyen standartlarını yükseltiyor.

Tüketici temizliğe daha az zaman ayırmak istiyor

Philips’in yaptırdığı araştırmalara göre, Türkiye genelinde temizlik alışkanlıklarında sıklık artarken harcanan süreninazalması dikkat çekiyor. Haftalık temizlik rutininde katılımcıların %32’si evlerini iki günde bir, %30’u ise her gün süpürdüklerini belirtiyor.





Yine farklı bir araştırmaya göre katılımcıların %31’i süpürmeye 30-59 dakika, %29’u ise 1-2 saat harcıyor. Yer silme (mop) işlemi de benzer sonuçlar veriyor; katılımcıların %33’ü 30-59 dakika, %28'si ise 1-2 saat süre ayırıyor. Bu veriler, tüketicilerin ev temizliğine oldukça önem verirken zaman tasarrufunu da gözettiğinive bu nedenle daha verimli temizlik yöntemleri aradıklarını gösteriyor.





Değişen tüketici beklentileri birden fazla temizlik işlemini yapabilen Philips Aqua Trio gibi cihazların (silme, süpürme, sıvı çekme) giderek öne çıktığını tescilliyor.





Kirli suyun tekrar kullanımı endişe kaynağı

Geleneksel paspas ve kova yöntemlerine dair endişeler de araştırmada net şekilde ifade ediliyor. Katılımcıların %72’si, kirli suyun tekrar zemine temasından rahatsız oluyor. Temizlik sonrası zeminin hızlı kirlenmesi (%34) ve geç kuruması (%33) ise ciddi sorunlar olarak öne çıkıyor.

Yeni teknikler kullanmaya yönelim artıyor

Bahar temizliği trendlerinde, klasik yöntemlerden farklı tekniklere doğru belirgin bir kayma yaşanıyor. Araştırmaya göre katılımcıların %46’sı duvarları silmeyi planlıyor, %33’ü bulaşık makinelerini sirkeyle temizlemeyi düşünüyor ve %28’si perdeleri süpürmeyi tercih ediyor. Ayrıca temizlik sırasında teknolojik cihazları tercih edenlerin oranı %45 olarak belirlenirken, temizliği eğlenceli hale getirmek isteyenlerin %52’si ise kendilerini çeşitli şekillerde ödüllendiriyor.





Yarısından fazlası temizlik yaparken müzik ve podcast dinliyor

Araştırmada ayrıca kullanıcıların temizliği eğlenceli hale getirmek için farklı yöntemleri tercih ettikleri dikkat çekiyor. Temizlik müzik listesi oluşturma (%41), podcast dinleme (%18) ve temizlik uygulamaları kullanma (%15) gibi yöntemler, temizliği sıkıcı bir iş olmaktan çıkarıyor ve keyifli bir etkinliğe dönüştürüyor.





Philips ile ileri teknoloji temizlik

Philips güncel temizlik trendleri ve kullanıcı beklentilerini dikkate alarak silme, süpürme gibi yüzey temizleme işlemlerini tek cihazla yapabilen Aqua serisinde iki farklı ürünüyle dikkat çekiyor.





Philips Aqua Trio 9000 Serisi, tek bir süpürgeyle üç ayrı işlemi aynı anda gerçekleştirerek kategorinin amiral gemisi olmasıyla dikkat çekiyor: Silme, sıvı çekme ve süpürme. Bu çok fonksiyonlu cihazın LED ışıklı AquaSpin Islak Başlığı, zıt yönde çok hızlı dönen PowerBrush fırçaları sayesinde diğer cihazlardan farklı olarak yerleri moplamıyor, adeta fırçalayarak yıkıyor bu sayede kirleri kolayca çıkarıp içine hapsediyor.





PowerCyclone Aqua teknolojisi ise temiz ve kirli suyu ayrı tutarak, her silmede her zaman temiz suyla temizlik yapılmasını sağlıyor. En çok beğenilen özellikler arasında göze çarpan otomatik kendini temizleme özelliği sayesinde cihaz, yalnızca 4 dakika içinde kendi kendini temizliyor ve kullanıcıların temizlik sonrası kire hiç değmiyor, cihaz kendini temizliyor.





Philips Aqua Plus 8000 Serisi ise tek harekette süpürme ve silme fonksiyonlarını birleştirerek kullanıcılarına pratiklik sunuyor. Aqua Plus Başlık, zemine sürekli temiz su akışı sağlarken, LED ışıklı PrecisionPower Smart Başlık ise zemin tipini otomatik olarak algılayıp ideal emiş gücünü uyguluyor, üstelik ince tozlarda çok etkili.



