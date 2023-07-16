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Beynin navigasyonu

Son yıllarda cerrahlara büyük kolaylık sağlayan nöronavigasyon sistemi, hassas beyin ameliyatlarını daha güvenli hale getirdi. Sistemin otomobil ve telefonlardaki navigasyon sistemine benzediğini vurgulayan Prof. Ömür Günaldı, “İstenilen dokuya en kısa yoldan en kısa sürede ve en güvenli şekilde ulaşılmasını sağlıyor” dedi.

04:00 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Prof. Günaldı, bu cihazın cerrahların tecrübesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Prof. Günaldı, bu cihazın cerrahların tecrübesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Son yıllarda cerrahlara büyük kolaylık sağlayan Nöronavigasyon Sistemi, hassas beyin ameliyatlarında kullanılıyor. Beynin sinir ve damar yapısını derinlemesine inceleme fırsatı sunan bu sistemle cerrahların hedeflenen lezyona daha sağlıklı bir biçimde ulaştığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı, bu sayede ameliyatların daha güvenilir bir biçimde yapıldığını anlattı. Nöronavigasyon Sistemi’nin cerraha ameliyat sırasında yönlendirme sağladığını ifade eden Günaldı, bu sistemin beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde başarılı ameliyat oranını artırdığını söyledi.


DOKUNUN İSMİ YAZMIYOR

Sistemin otomobil ve telefonlardaki navigasyon sistemiyle benzer olduğunu kaydeden Prof. Günaldı, “20-30 yıl öncesine kadar yabancı olduğumuz bir yolda hedefe ulaşabilmek için zorluk yaşıyorduk. Bazı köşebaşları bize gideceğimiz yolu, dönmemiz gereken tarafı bize hatırlatıyordu. Hele o yoldan birkaç kez geçmişsek yolumuzu rahatça buluyorduk fakat hiç bilmediğimiz bir güzergahta işler karışabiliyordu. Yolu bulmak için tarife ihtiyaç duyuyorduk veya birilerine sorarak, kaybolmamaya çalışıyorduk. İşte bu karmaşaya karşı üretilen navigasyon cihazı hayatımıza büyük kolaylık sağladı. Ameliyatlarda ise durum bundan daha karışık. Karşılaştığımız hiçbir dokunun üzerinde ismi yazmıyor. Artık cerrahların ameliyatta ulaşmak istediği dokuya en kısa yoldan ve güvenilir şekilde ulaşması için bu sistem kullanılıyor” diye konuştu.


RADYOLOJİK TETKİKLER SİSTEME YÜKLENİYOR

Sistemi kullanmak için ameliyat öncesi özel tekniklerle hastanın MR veya tomografi görüntülerinin alındığını ifade eden Prof. Günaldı, “Elde edilen 3 boyutlu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan Nöronavigasyon cihazına yükleniyor. Hasta ameliyathane ortamına alındıktan sonra deri yüzeyinde gezdirilen prob yardımıyla cerrahi alan 3 boyutlu olarak bilgisayara tanıtılıyor. Cihaz, cerrahi ekibe ameliyatın yapılacağı bölgeye ulaşmak için güvenli yol haritası çıkarıyor. Hastanın 3 boyutlu radyolojik tetkikleri tanımlayan bu cihaz beyin ya da omurilikteki çeşitli risk bölgelerini göstererek cerrahın sadece sorunlu bölgede çalışmasına ve normal dokulardan uzakta kalmasını sağlıyor” şeklinde konuştu. Prof. Günaldı, bu cihazın cerrahların tecrübesine yardımcı olduğunu vurguladı.


İşte bu sistemin sağladığı 7 avantaj

* Derin yerleşimli beyin lezyonları daha doğru tanımlanabilir.

* Tümör daha iyi çıkartılır.

* Deriden ve kemikten daha küçük kesiyle ameliyat gerçekleştirilir.

* Daha az kan kullanılır.

* Ameliyat süresi kısalır.

* Ameliyat yarası daha hızlı iyileşir.

* Hastanede yatış süresini kısalır ve hasta sosyal yaşama daha çabuk dönebilir.


#sağlık
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