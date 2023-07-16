Beynin navigasyonu

Son yıllarda cerrahlara büyük kolaylık sağlayan Nöronavigasyon Sistemi, hassas beyin ameliyatlarında kullanılıyor. Beynin sinir ve damar yapısını derinlemesine inceleme fırsatı sunan bu sistemle cerrahların hedeflenen lezyona daha sağlıklı bir biçimde ulaştığını belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ömür Günaldı, bu sayede ameliyatların daha güvenilir bir biçimde yapıldığını anlattı. Nöronavigasyon Sistemi’nin cerraha ameliyat sırasında yönlendirme sağladığını ifade eden Günaldı, bu sistemin beyin, sinir ve omurilik cerrahisinde başarılı ameliyat oranını artırdığını söyledi.

Sistemin otomobil ve telefonlardaki navigasyon sistemiyle benzer olduğunu kaydeden Prof. Günaldı, “20-30 yıl öncesine kadar yabancı olduğumuz bir yolda hedefe ulaşabilmek için zorluk yaşıyorduk. Bazı köşebaşları bize gideceğimiz yolu, dönmemiz gereken tarafı bize hatırlatıyordu. Hele o yoldan birkaç kez geçmişsek yolumuzu rahatça buluyorduk fakat hiç bilmediğimiz bir güzergahta işler karışabiliyordu. Yolu bulmak için tarife ihtiyaç duyuyorduk veya birilerine sorarak, kaybolmamaya çalışıyorduk. İşte bu karmaşaya karşı üretilen navigasyon cihazı hayatımıza büyük kolaylık sağladı. Ameliyatlarda ise durum bundan daha karışık. Karşılaştığımız hiçbir dokunun üzerinde ismi yazmıyor. Artık cerrahların ameliyatta ulaşmak istediği dokuya en kısa yoldan ve güvenilir şekilde ulaşması için bu sistem kullanılıyor” diye konuştu.