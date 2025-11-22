Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolundan Bilecik istikametine seyir halindeki 11 ABE 397 plakalı otomobil sürücüsü İzzet Ç. (23) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İzzet Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.