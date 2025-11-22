Yeni Şafak
Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

16:4722/11/2025, Cumartesi
IHA
BİLECİK'TE SEYİR HALİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARKEN, MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolu Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolundan Bilecik istikametine seyir halindeki 11 ABE 397 plakalı otomobil sürücüsü İzzet Ç. (23) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İzzet Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#bilecik
#kaza
#yaralı
