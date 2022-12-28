Hayat Bilim insanları Alzheimer hastalığı için kan testi geliştirdi
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Bilim insanları Alzheimer hastalığı için kan testi geliştirdi

Alzheimer hastalığını teşhis etmek için pahalı beyin görüntülemesi veya belden bir beyin omurilik sıvısı (BOS) örneğinin çekilmesi tarih oluyor. Bilim insanları, hastalığın teşhisi için kan testi geliştirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​Bilim insanları Alzheimer hastalığı için kan testi geliştirdi
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ABD, Pensilvanya'daki Pittsburgh Üniversitesi'nden Prof Thomas Karikari, "ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun. Bir kan testi daha ucuz, daha güvenli ve uygulanması daha kolay. Ayrıca Alzheimer'ın teşhisinde ve klinik araştırma ve hastalık izleme için katılımcıları seçmede klinik güveni artırabilir" dedi.

Mevcut kan testleri, amiloid ve tau proteinlerindeki anormallikleri doğru bir şekilde tespit edebilse de, beyne özgü sinir hücresi hasar belirteçlerini tespit etmek daha zor.

Guardian'ın haberine göre Karikari ve dünyanın dört bir yanındaki meslektaşları, Alzheimer hastalığına özgü beyin kaynaklı tau adı verilen belirli bir protein formunu tespit edecek antikor bazlı bir kan testi geliştirmeye odaklandı.

Bunu, Alzheimer'ın çeşitli aşamalarındaki 600 hastada test ettiler ve protein seviyelerinin BOS'taki tau seviyeleri ile iyi bir korelasyon gösterdiğini ve Alzheimer'ı diğer nörodejeneratif hastalıklardan güvenilir bir şekilde ayırt edebildiğini buldular.

Bir sonraki adım, testi farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ve farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde doğrulamak olacak.

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