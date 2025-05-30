Bir bağış bin tebessüm: Kurban, Hiranur’la sevince dönüşecek!

Hiranur Derneği, bu yıl Türkiye ile birlikte 9 ülkede çalışma yürütecek.
Hiranur Derneği, bu yıl tam 10 bin Kurban hisse keserek yaklaşık 520 bin muhtaca Kurban eti ulaştırmayı planlıyor. Çalışmalar, Türkiye başta olmak üzere toplam 9 ülkede uygulanacak.
“Kurbanın Sevince Dönüşsün!” sloganıyla Kurban 2025 çalışmalarını sürdüren Hiranur Derneği, bu yıl Türkiye ile birlikte 9 ülkede çalışma yürütecek.
Tanzanya, Çad, Uganda, Burkina Faso, Mısır (Gazze için), Yemen, Bangladeş, Suriye ve Türkiye’de uygulanacak proje ile tam 519 bin kişinin sofrasına bizzat ulaşılacak. Vekaletle Kurban organizasyonu ile Kurbanlar, samimiyetle Allah’a adanacak. Çocuklar da unutulmayarak bayramlık kıyafetlerle onların da bayrama sevinçle girmesi sağlanacak.
Geçen yıl 9 bin, bu yıl 10 bin
Hiranur Derneği, geçen yıl Türkiye dahil 15 ülkede 953 büyükbaş, 2 bin 337 küçükbaş olmak üzere toplam 9 bin 8 hisse Kurbanı yaklaşık 467 bin 432 muhtaca hayırseverlerin yardımını ulaştırmıştı. Bu yıl bu rakamı daha da artırarak daha fazla mazluma bağışçıların desteklerini ulaştırmayı hedefleyen Hiranur, tam 10 bin Kurbanla kıtalar aşacak, iyilikleri garip sofralara ulaştıracak.
Gazzeli mazlumları da unutmayacak olan dernek, doğruluk ve şeffaflık ilkesi gereğince çalışmalarını sürdürecek. Bağışçıların Gazzelilere ulaştırılmak üzere derneğe emanet ettiği Kurbanlar, Mısır’da kesilerek dondurulacak ve ilk fırsatta Gazzeli gariplere ulaştırılacak.
“Kesim ve dağıtım görüntülerini bağışçılarımıza göndereceğiz”
Hiranur Derneği Genel Koordinatörü Hasan Aydınhan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:
“Kurban 2025 çalışmalarımız, “Kurbanın Sevince Dönüşsün” sloganıyla hız kesmeden sürüyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu yıl başta Türkiye olmak üzere tam 9 ülkede bu çalışmaları sürdürecek ve 10 bin hisse Kurbanı 500 binin üzerindeki muhtaca ulaştıracağız. Tabi tüm bunlar sizlerin destekleriyle mümkün olacak. Biz Hiranur Derneği olarak güven ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu çalışmaları sürdüreceğiz. Kesim ve dağıtım görüntülerini ise bağışlarımıza birer birer ulaştıracağız. Şimdiden hayırlı bayramlar Türkiye.”
“Kurbanın Sevince Dönüşsün!”
Hiranur Derneği’nin çeşitli mağdur coğrafyalarda uyguladığı Kurban projesine katkı sunmak isteyen bağışçılar, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Vacip Kurban” yazdıklarında belirlenen rakamlar üzerinden hisse alabiliyor.
Online bağış yapmak isteyenler de hiranur.org.tr üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneğin çağrı merkezine +90 216 621 74 45 nolu numaradan, WhatsApp bağış hattına ise +90 538 871 10 10 nolu telefondan ulaşılabiliyor.
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