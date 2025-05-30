Bir bağış bin tebessüm: Kurban, Hiranur’la sevince dönüşecek!

“Kurban 2025 çalışmalarımız, “Kurbanın Sevince Dönüşsün” sloganıyla hız kesmeden sürüyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu yıl başta Türkiye olmak üzere tam 9 ülkede bu çalışmaları sürdürecek ve 10 bin hisse Kurbanı 500 binin üzerindeki muhtaca ulaştıracağız. Tabi tüm bunlar sizlerin destekleriyle mümkün olacak. Biz Hiranur Derneği olarak güven ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu çalışmaları sürdüreceğiz. Kesim ve dağıtım görüntülerini ise bağışlarımıza birer birer ulaştıracağız. Şimdiden hayırlı bayramlar Türkiye.”