Bir çevirmenin portresi: Seniha Bedri Göknil

Çevirmenlerin milletlerin kültür hayatına katkıları düşündüğümüzden de fazladır. Buna rağmen ön plana çıkmadan, perdenin arkasında kalarak mütevazı bir hayat yaşamaya razıdır her biri. Çoğunu bir isim olarak bilir ancak okuyucu. Yazarların hayatları merak edilir, izlenir. Bazan bu merak abartılır da. Çevirmenler ise kendi köşelerinde yaşarlar, büyük emeklere mal olan çalışmalarını seslerini çıkarmadan sürdürür; bir ömür geçirirler. Kimdir, nasıl bir hayatı olmuş, hatta ne zaman doğmuş ne zaman ölmüştür, çoğu zaman bilmeyiz, işin doğrusu okuyucu olarak fazla merak da etmeyiz. Zihnimize takılmazlar, hayal meyal hatırlarız onları.

Tüm bunlara rağmen Şefik Can’ın Hatıralar kitabını ve Zehra İpşiroğlu’nun “Anneannem” yazılarını okumamış olsaydım bu portre yazısı ortaya çıkabilir miydi bilmiyorum. Şefik Can, Seniha Hanım’ın başka bir yönüne, manevî iç alemine bir pencere açıyor.

Seniha Hanım’ın evinde yapılan toplantılara katılanlar arasında Şefik Can, Halil Can, Ulvi Erguner, Abdülbaki Gölpınarlı gibi İstanbul’un ilim, edebiyat ve sanat çevrelerinden seçkin isimler bulunmaktadır. Sohbetin hazırlığı Şefik Can tarafından yapılmaktadır: “Midhat Bahari’nin arzusu üzerine hemen bu göreve başladım. Divan-ı Kebir’den bir gazel seçiyordum. (...) onları karbon kağıdıyla çoğaltıp hem Midhat Bahari’ye hem de dinleyicilere dağıtıyordum. Daha sonra Midhat Bahari bu gazeller üzerinde açıklamalar ve sohbetler yapıyordu. Son demlerine kadar bu böyle devam etti.” Ayrıca sohbetin ardından sohbete katılan musikişinaslar tarafından Mevlevi ayini ve tasavvuf müziği icra edilir. Seniha Hanım’ın titizlenerek hazırladığı sofralarda gelenlere ikramlarda bulunulur.