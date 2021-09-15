Hayat Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı Sınıf 14 gün boyunca karantinaya alındı
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Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı: Sınıf 14 gün boyunca karantinaya alındı

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda bir sınıfta 4 öğrencinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca sınıf karantinaya alındı. Evlerine gönderilen sınıftaki öğrenciler 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacak.

Haber Merkezi İHA
Bir sınıfta 4 pozitif vaka çıktı: Sınıf 14 gün boyunca karantinaya alındı
Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edildi. Hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı. 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.
VAKA ARTIŞI ÇOK HIZLI OLDU
Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.

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