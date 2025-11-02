Yeni Şafak
Bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokak sokak gezdiler: 3 kişi gözaltına alındı

10:142/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Eskişehir'de bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişi gözaltında.
Eskişehir'de bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişi gözaltında.

Eskişehir Valiliği, ‘Cadılar Bayramı’ kutlamalarında bira kasalarıyla haç işareti yapıp sokaklarda gezen 3 kişinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındığını açıkladı.

Eskişehir’de 3 kişi, 30 Ekim Perşembe gece 23.00 sıralarında ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katılmak için boş bira kasalarından Hristiyanlara ait haç işareti oluşturarak sokaklarda gezdi.


Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların hızla yayılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.


Başsavcılık talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şüphelilerin ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. Valilik açıklamasında, “30.10.2025 günü saat 23.00 sıralarında ilimiz merkezinde 3 kişinin bira kasalarından oluşturulmuş haç işareti ile yaya olarak dolaştıkları tespit edilmesi üzerine, söz konusu 3 kişi ekiplerimizce yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda haklarında ‘Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama’ suçu kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi

#Eskişehir Valiliği
#Gözaltı
#Cadılar Bayramı
