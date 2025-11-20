Bisikletiyle umreye gitmek için Balıkesir'den yola çıktı

"Cumartesi sabah erkenden Suriye'ye giriş yapacağım. Şam'dan sonra da Ürdün sınırına ulaşacağım. Ürdün'de 300 km civarında pedal çevirerek Suudi Arabistan'a varacağım. Oradan da Medine'ye geçeceğim. Burada 2 gün kalıp Peygamber Efendimizi ziyaret ettikten sonra umre ziyareti için 450 kilometre pedal çevirerek Mekke'ye ulaşmayı amaçlıyorum. Yaklaşık 34 gün sonra kutsal topraklara ulaşıp peygamber efendimizin ziyaretini yapacağım. İnşallah başaracağım."