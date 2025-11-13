Hicrete adım adım

Mahmut Sami Tayla’nın “Bir Kutlu Sefer Hicret” kitabı İnsan Yayınları arasından çıktı. Uzun yıllardır Medine’de yaşayan Mahmut Sami, kapsamlı arşiv ve saha araştırmaları neticesinde hazırladığı bu eserinde, Peygamberimizin (sav) on iki gün süren hicret yolculuğunu 41 rotayla ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor. Mekke’den Medine’ye uzanan bu kutlu seferde, Peygamberimizin (sav) geçtiği ve konakladığı yerleri titizlikle tespit ederek fotoğraflayan yazar, bu güzergâhı hem tarihî rivayetlerle hem de yerinden elde edilen görsellerle anlatarak belgesel niteliğinde bir eser ortaya çıkarttı. Kitap, yalnızca hicreti değil; hicret güzergâhında yaşanan önemli tarihî hadiseleri, nazil olan ayet-i kerimeleri ve Peygamberimizle (sav) ilişkilendirilen mekânları da ele alıyor. Eşi Pınar Tayla’nın fotoğrafları ve Hattat Mahmut Şahin’in hüsnühat örnekleriyle zenginleşen kitap, aynı zamanda görsel bir başvuru kaynağı sunuyor. Mahmut Sami Hoca’yla hicreti adım adım anlatan kitabı üzerine konuştuk.

Peygamber Efendimizin 12 gün süren Hicret yolculuğu son yıllarda dikkat çekmeye ve talep görmeye başladı. Siz bu yolculuğa ilk ne zaman çıktınız?

İlk olarak 2013 yılında tarihi araştırmalar yaparken hicret güzergahındaki farklı mekanları çekebilmek ve detaylı araştırabilmek adına bu yolculuğa çıktık. Lakin araştırdıkça ve o yolları tekrar tekrar yürüdükçe hicret mekanlarını tüm görselleriyle birlikte kitap haline getirme arzusu oluştu. Kitapla ilgili ilk çalışmalarımız net olarak 2019 yılında başladı ve çekimler için farklı zamanlarda birçok kez hicret yolunu kat ettik. Yakın bir tarihte de bitimi nasip oldu elhamdülillah.

KİTAP HAZIRLIĞI 6 YIL SÜRDÜ

Bu kitabı hazırlamak ne kadar zamanınızı aldı? Hangi kaynaklardan istifade ettiniz?

Kitap hazırlığı yaklaşık 6 yıla yakın sürdü. Hazırlık süresi uzun sürse de keyifle okunan istifade edilecek bir kitap olsun istedik. Hazırlık esnasında kaynakları özenle araştırdık ve yaklaşık 40 küsur kaynağa müracaat ettik. Bunlardan İbni Hişam, İbni İshak ve İbnül Esir gibi isimlerin siyer kitaplarını sayabiliriz.

n Kitabın önsözünde Hicret yolunu eşiniz ve çocuklarınızla yürüdüğünüzden bahsediyorsunuz. Ailecek böyle bir yolculuğa çıkmak nasıl bir his?

Neredeyse tüm çekimlerimizi ve araştırmalarımızı yaparken eşim Pınar Hanım ve çocuklar da bize eşlik ediyor. Bu kitap sadece benim değil, hepimizin bir hayaliydi. Dünya telaşından bir nebze de olsa sıyrılarak Efendimiz’in (sav) muhabbetiyle birlikte ailecek çıktığımız bu yolculuk zahmetli olsa da hem bizim hem de çocuklarımız için çok keyifli ve huzurlu geçti.

BELGESEL TADINDA

Kitapta okuyucuyu neler bekliyor?

Hicrete adım adım bir yolculuk bekliyor. Belgesel tadında ama tüm detaylar ve bilgiler eşliğinde sizlerin de dahil olduğu bir yolculuk hissi bekliyor. Bunların yanında bir de görsel hat şöleni bekliyor. Kitapta geçen ayeti kerimeleri ve hadisleri de kıymetli aile dostumuz seyyah hattat olarak bilinen Hat üstatlarından Mahmut Şahin hocamız yazdı.

KAYAYA KAZINMIŞ KİTABELER VE RESİMLER VAR

Tarihi mekanlar ve kitabelerden bahsettiniz, birkaç örnek verebilir misiniz?

Kitapta mekanları ele alırken o mekanlardaki birçok detayı da ele almaya çalıştık. Bunlardan bazıları o dönemde yazılan kitabeler, bazıları eski döneme ait kayaya kazınmış eski resimler ve eski yapılar. Peygamberler yolu aynı zamanda eski hac kervanlarının da geçiş yolu olduğu için o döneme ait kalıntıları da görebilirsiniz.

HEM REHBER HEM BAŞUCU KİTABI

Bu kitap o yolculuğa çıkmak için mi gerekli yoksa yolculuğa çıkamayanların da işine yarar bilgiler var mı?

Gitmeyi arzu edenler için bir rehber, gidemeyenler için bir bilgi ve görsel kaynağı. Siyer araştırmaları konusunda bir kaynak olabileceği gibi, umreye gitmeyi arzu edenler için de bir başucu kitabı. Çünkü içinde hicreti anlatırken, Mekke ve Medine’de bahsi geçen ve görülmesi mümkün birçok mekân var.







