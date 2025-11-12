Yeni Şafak
Ahmet Kaya vefatının 25. yılında AKM'de anılacak

16:30 12/11/2025, Çarşamba
Konser 16 Kasım' 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda.
Ahmet Kaya’nın 25. ölüm yıl dönümü anısına "Ahmet Abi’mizin Şarkıları – Anılar, İzler ve Hasret” konseri, 16 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek.

Usta sanatçı Ahmet Kaya, aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde özel bir konserle anılacak. “Ahmet Abi’mizin Şarkıları – Anılar, İzler ve Hasret” başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 16 Kasım 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Gecenin moderatörlüğünü, “Kendine İyi Bak” ve “Hep Sonradan” gibi unutulmaz eserlerin söz yazarı, aynı zamanda Ahmet Kaya’nın dostu olan Ali Çınar üstlenecek. Gecede, Ahmet Kaya’nın uzun yıllar orkestra şefliğini yapmış ve en yakın dostlarından biri olan bağlama virtüözü Ümit Yılmaz sahne alacak.

Konserde Kaya'nın anılarına tanıklık edilecek

Ezgilerin, sözlerin duyguyla yoğrulacağı konserde, müzikseverlerin sevgisini kazanmış Gece Yolcuları grubunun değerli üyeleri Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, sahnede sürpriz bir performansa imza atacak. Güçlü sesi ve kendine has yorumuyla müzik yolculuğunda sıkça Ahmet Kaya şarkılarını seslendiren Elif Kaya, bu anlamlı konserin bir başka ünlü konuğu olacak. Ahmet Kaya’nın müzik yapımcılığına başladığı ilk dönemlerde yanında olan, Kent Ozanları grubunun değerli üyelerinden Serhat Turunç da anılarıyla izleyenleri o günlere götürecek. Konser boyunca dinleyiciler, Ahmet Kaya’nın turne yolculuklarından albüm çalışmalarına, gündelik yaşamından müzik üretim süreçlerine uzanan özel anılarına tanıklık edecek.



