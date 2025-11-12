Ahmet Kaya vefatının 25. yılında AKM’de anılacak

Usta sanatçı Ahmet Kaya, aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde özel bir konserle anılacak. “Ahmet Abi’mizin Şarkıları – Anılar, İzler ve Hasret” başlığıyla düzenlenecek etkinlik, 16 Kasım 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek. Gecenin moderatörlüğünü, “Kendine İyi Bak” ve “Hep Sonradan” gibi unutulmaz eserlerin söz yazarı, aynı zamanda Ahmet Kaya’nın dostu olan Ali Çınar üstlenecek. Gecede, Ahmet Kaya’nın uzun yıllar orkestra şefliğini yapmış ve en yakın dostlarından biri olan bağlama virtüözü Ümit Yılmaz sahne alacak.