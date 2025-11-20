Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hacı adaylarına Diyanetten 'pasaport' uyarısı: En az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor

Hacı adaylarına Diyanetten 'pasaport' uyarısı: En az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor

11:4520/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.
Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerektiğini bildirdi.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından derlediği bilgilere göre, bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekimi gerçekleşti.

Noter huzurunda çekilen kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi.

Buna göre, kurada ismi çıkanların 11 Kasım'da başlayan kesin kayıt işlemleri yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.
Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak.
Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.

"Vize alan adaylara eğitim verilecek"

Bu kapsamda yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarından il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor.

Böylece Suudi Arabistan makamlarından vize alan hacı adayları, kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitimlere başlayacak.

Hacca gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

#Diyanet işleri Başkanlığı
#Hac
#Pasaport
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro müjdesi için son viraja girildi! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek