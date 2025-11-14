2026 Hac kesin kayıtları ne zaman bitecek? İşte E-Devlet üzerinden yapılacak kesin kayıt adımları ve tarihler

2026 yılı Hac ibadeti için kesin kayıt süreci, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihlerde başladı. 5 Kasım 2025 tarihinde yapılan hac kurası sonucu 84 bin 942 kişi, kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini 11 Kasım'dan itibaren yapmaya başladı. Kesin kayıtlar ise 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlanmalıdır.





Hac kesin kayıtları nasıl yapılır?

Hac kesin kayıtları, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak Hac İşlemleri kısmına ulaşabiliyor. Kayıt işlemi, hac organizasyonu tercihi ile başlar. İki seçenekten biri tercih edilir: Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu ya da Acenta Organizasyonu. Hacı adaylarının tercihi, hac yolculuklarını nasıl gerçekleştireceklerini belirleyecektir.

Kayıt Adımları:

Hac Organizasyonu Seçimi: e-Devlet üzerinden hac organizasyonu tercihinizi yapın. Bu tercih, hac yolculuğunun düzenleneceği organizasyonu belirleyecektir. Havalimanı ve Hac Ücreti Ödeme Şekli: Hacı adayları, hangi havalimanından uçacaklarını ve hac ücretini hangi ödeme şekliyle yapacaklarını seçmelidir.

Konaklama ve Oda Tipi Seçimi: Hac organizasyonunda, birlikte seyahat edeceğiniz kişilere bağlı olarak konaklama ve oda tipi tercihinizi yapmanız gerekecek. Aynı odada kalmak isteyenler için oda yerleşim planlaması yapılacaktır.

Kayıt Onayı: Tüm bilgileri doğru bir şekilde girdiğinizden emin olduktan sonra, "Kaydet" butonuna tıklayarak kesin kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Son günler: Kesin kayıt işlemleri 21 Kasım'da sona erecek

2026 Hac ibadeti için kesin kayıt işlemleri, 11 Kasım 2025'te başlayıp 21 Kasım 2025'te sona erecek. Hacı adaylarının bu tarihe kadar kayıtlarını tamamlamaları büyük önem taşıyor. Ayrıca, pasaport başvurusunda bulunacak adayların, pasaportlarının en az 1 yıl geçerliliği olduğuna dikkat etmeleri gerekiyor. İlk kez pasaport alacak olanlar için başvurular, 30 Kasım 2025'ten önce yapılmalıdır.





Türkiye'ye ek hac kotası verilecek mi?

Öte yandan, Türkiye'ye ek hac kotası verilip verilmeyeceği konusunun ise 9 Kasım 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor. Bu protokolün ardından kesin kayıtlarla ilgili gelişmeler daha da netleşecek.





Hac kesin kayıtları için ipuçları

Pasaport Geçerlilik Süresi: 2026 Hac ibadetine katılacakların, pasaportlarının 30 Kasım 2026'ya kadar geçerli olması gerektiğini unutmayın.

Hac Ücreti ve Ödeme Seçenekleri: Hac ücretini hangi ödeme şekliyle yapacağınızı seçmek, kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli adımdır.

Zamanında Kayıt: Kesin kayıt işlemleri için son tarih 21 Kasım 2025. Geç kalmamak için işlemlerinizi erkenden tamamlayın.



