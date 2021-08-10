Hayat Bitlisten yangın bölgesi Marmarise kayısı çekirdeği yollayan vatandaştan duygulandıran sözler Azımı çoğa kabul buyur, karınca misali safımız belli olsun
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Bitlis'ten yangın bölgesi Marmaris'e kayısı çekirdeği yollayan vatandaştan duygulandıran sözler: Azımı çoğa kabul buyur, karınca misali safımız belli olsun

Muğla'nın Marmaris ilçesine orman yangını sonrası gönderilen, içinde kayısı çekirdeği bulunan kutudaki "Acınızı yürekten paylaşıyorum. Azımı çoğa kabul buyur. Karınca misali, safımız belli olsun. Saygılarımla." notu duygulandırdı.

Haber Merkezi AA
Bitlisten yangın bölgesi Marmarise kayısı çekirdeği yollayan vatandaştan duygulandıran sözler: Azımı çoğa kabul buyur, karınca misali safımız belli olsun
Bitlis'ten Marmaris'e gönderilen bir kutu kayısı çekirdeği.

Söndürülen Marmaris yangını sonrası, bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Bitlis'te yaşayan Nedim Çavuşoğlu da Marmaris Belediyesi Yardım Toplanma Merkezine içinde kayısı çekirdeği bulunan bir kutu gönderdi. Çavuşoğlu, kutuya "Acınızı yürekten paylaşıyorum. Azımı çoğa kabul buyur. Karınca misali safımız belli olsun. Saygılarımla." notunu da iliştirdi.

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UMUTLARIMIZI VE MARMARİS'İ YEŞERTECEK

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu'nun notu ve gönderdiği kayısı çekirdeklerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu kayısı çekirdekleri, umutlarımızı olduğu gibi göz bebeğimiz Marmaris'i de yeşertecek. İyi ki hala güzel kalpler atıyor memleketimizde. Adilcevaz'a yürekten sevgiler, iyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkililerinin, telefonla aradığı Çavuşoğlu'nu ilçeye davet ettiği öğrenildi.

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Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı
FOTOĞRAF 20
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Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dün ilçe merkezine kadar inen yangın yerleşim yerlerinde de etkili olurken, birçok ev, sera ve bahçe yangından zarar gördü.
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Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda devam eden yangında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu yerleşim yerlerindeki acı fotoğraf ise gün ağırınca ortaya çıktı. Özellikle Merkez ve Cumhuriyet mahallerinde yerleşim yerleri ile sera ve bahçeleri etkileyen yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu.
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Dün akşam evini boşaltmak zorunda kalan 57 yaşındaki Hamide Bağ’da sabah saatlerinde evine geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğularak, ağıt yaktı. Benim evim diyerek gözyaşı döken Bağ, Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var dedi.
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Kiraz Bağ ise kendisinin köyde olduğunu ve buradaki yangını televizyondan takip ettiğini söyledi. Sabaha kadar uyumadığını belirten Bağ, Burası kaynanamın. İnsan evini yanık bulunca nasıl hissedebilir ki. Her şey bu evin içindeydi şeklinde konuştu.
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Yangında evi küle dönen Hamide teyzenin feryadı yürekleri dağladı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 önce çıkan ve ilçe merkezini de etkileyen orman yangını devam ederken, yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde birçok ev, sera ve bahçe yangından etkilenirken, 57 yaşındaki Hamide Bağ ise görenlerin yüreklerini burktu. Evinin yandığını gören Bağ, gözyaşlarına boğulup, ağıt yaktı.


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