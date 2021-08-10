Bitlis'ten yangın bölgesi Marmaris'e kayısı çekirdeği yollayan vatandaştan duygulandıran sözler: Azımı çoğa kabul buyur, karınca misali safımız belli olsun

Söndürülen Marmaris yangını sonrası, bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Bitlis'te yaşayan Nedim Çavuşoğlu da Marmaris Belediyesi Yardım Toplanma Merkezine içinde kayısı çekirdeği bulunan bir kutu gönderdi. Çavuşoğlu, kutuya "Acınızı yürekten paylaşıyorum. Azımı çoğa kabul buyur. Karınca misali safımız belli olsun. Saygılarımla." notunu da iliştirdi.

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UMUTLARIMIZI VE MARMARİS'İ YEŞERTECEK

Marmaris Belediyesi, sosyal medya hesabından, Çavuşoğlu'nun notu ve gönderdiği kayısı çekirdeklerinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu kayısı çekirdekleri, umutlarımızı olduğu gibi göz bebeğimiz Marmaris'i de yeşertecek. İyi ki hala güzel kalpler atıyor memleketimizde. Adilcevaz'a yürekten sevgiler, iyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkililerinin, telefonla aradığı Çavuşoğlu'nu ilçeye davet ettiği öğrenildi.

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